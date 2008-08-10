مصرف استامینوفن میزان ابتلا به سرطان را در زنان کاهش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب مد، استفاده از داروی استامینوفن با وجود اینکه نباید بیش از حد باشد اما می تواند در بسیاری از موارد منجر به کاهش ابتلا به سرطان تخمدان شود و این نتایج نیز سن خاصی را در بر نمی گیرد.

البته داروی استامینوفن نیز مانند هر داروی دیگری دارای عوارض جانبی است اما در صورتی که طبق نظر پزشک مصرف شود نسبت به بسیاری از داروهای دیگر عوارض خفیف تری داشته و می تواند در جلوگیری از سرطان تخمدان در زنان موثر باشد.

با وجود این، متخصصان هشدار می دهند که خانمها نباید صرفا به منظور پیشگیری از سرطان تخمدان اقدام به مصرف خود سرانه این دارو کنند.

خانمهایی که از این دارو استفاده می کنند نباید به امید تاثیر مطلوب آن نسبت به معاینات منظم و مکرر خود توسط پزشک متخصص بی توجه باشند.

استفاده غیر منظم داروی استامینوفن به منظور تسکین برخی از دردهای موقتی تاثیری در جلوگیری از سرطان تخمدان ندارد.