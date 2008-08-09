جزئیات ساخت دستگاه لیزر KTP برای درمان پروستات از سوی محققان ایرانی

دکتر محمدرضا رزاقی - عضو هیئت علمی گروه اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محققان جوان دو دانشگاه امیرکبیر و شهید بهشتی با هدف ساخت این دستگاه با همکاری مرکز تحقیقات "کاربرد لیزر در علوم پزشکی" شهید بهشتی توانسته اند نمونه ایرانی دستگاه لیزر KTP را بسازند.

استاد گروه اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یادآور شد: این دستگاه پس از آزمایشات موفقیت آمیز در بخش استفاده بر روی حیوانات، مرحله کارآزمایی بالینی خود را به طور موفقیت آمیز بر روی 40 بیمار طی کرد و پس از بررسی پاتولوژیک به این نتیجه رسیدیم که عمق نفوذ این دستگاه همانند نمونه خارجی 2 میلیمتر است و به بافتهای عمقی تر از 2 میلیمتر صدمه ای وارد نمی شود.

وی اضافه کرد: برای درمان بزرگی یا خشکی پروستات درمان های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها درمان به کمک لیزر است. دستگاه لیزر KTP یکی از جدیدترین نسلهای لیزر برای درمان پروستات است که نمونه خارجی آن بیش از 200 میلیون تومان قیمت دارد. هم اکنون در حال رایزنی برای ساخت این دستگاه در حد نیاز داخل کشور برای درمان بزرگی و خشکی پروستات هستیم.

رزاقی با اشاره به وجود درمان های متعدد در درمان بزرگی یا خشکی پروستات خاطرنشان کرد: از زمان ابن سینا درمانهای متعددی برای این مشکل در مردان وجود داشته است که از آن جمله می توان به جراحی ها و تراش دادن پروستات اشاره کرد. بزرگی و یا خشکی پروستات که موجب بند آمدن ادرار در مردان است، برای 90 درصد مردان بالای 55 تا 60 سال بروز می کند و تا سن 90 سالگی بیش از 90 درصد آنها نیاز به مداخله درمانی پیدا می کنند.

وی اضافه کرد: علاوه بر درمان های جراحی، درمان های دارویی نیز برای بزرگی یا خشکی بکار می رود اما باید تأکید کرد که این مشکل درمان قطعی ندارد.

رئیس مرکز تحقیقات "کاربرد لیزر در علوم پزشکی" دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به ظهور روش های کمتر تهاجمی در درمان بزرگی و خشکی پروستات به مهر گفت: روشهایی همچون استفاده از رادیوفرکوئنسی (ورود امواج به کمک دستگاه به داخل مجرای ادرار و تبخیر پروستات) و میدل ابلیشن (استفاده از سوزن هایی برای ایجاد حرارت در ناحیه مجاری ادراری و ذوب شدن پروستات) و یا فنر گذاری از روش هایی بود که به نسبت جراحی از تهاجم کمتری برای بیمار با توجه به کهولت سن بیماران این عارضه برخوردار بود.

وی خاطرنشان کرد: در این میان لیزرها نیز با ورود به این عرصه در راه درمان بزرگی و خشکی پروستات به یاری اورولوژیست ها آمدند. اولین نسل لیزر که در این درمان بکار گرفته شد نوعی با نام Nb:YAG بود که متاسفانه این نوع لیزر عوارضی را برای بیماران به دنبال داشت و از سوی دیگر پس از سه ماه بیمار اثرات بهبودی را مشاهده می کرد.

رزاقی اضافه کرد: لیزر Holmium نیز از دیگر لیزرهایی بود که در این زمینه کاربرد داشته است که پروستات را برش می داد داخل مثانه وارد می کرد و پس از خرد شدن از مثانه خارج می شد.

وی تأکید کرد: در کاربرد لیزر در علوم پزشکی باید به شدت مراقب تبلیغات تجاری آن بود و دانشگاه های علوم پزشکی سعی می کنند با آموزش صحیح به پزشکان و پرسنل مرتبط با لیزر کاربرد این دستگاه را در درمان بیماریهای مختلف تبیین کنند تا این دستگاه مورد سوء استفاده قرار نگیرد چرا که کار با این دستگاه مضرات و فوایدی دارد که گروه هدف باید با آن آشنا شوند.

رزاقی با اشاره به هدف از تشکیل مرکز تحقیقات "کاربرد لیزر در علوم پزشکی" در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تأکید کرد: هدف اصلی از این مرکز تحقیقات یاری رساندن به وزارت بهداشت در ارزیابی دستگاه های واردتی در خصوص لیزر و نتیجه بخش بودن کاربرد لیزر برای بیماران در بخش های مختلف و استفاده از روشهای کمتر تهاجمی است.