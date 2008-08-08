مذاکرات واقعی نیازمند روند تائیدی - تصریحی ایران و 1+5 است

صباح زنگنه کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر روند کنونی مواجهه کشورمان با کشورهای موسوم به گروه 1+5 را منطقی دانست و ضمن تحلیل آخرین تحولات مربوط به مسئله هسته ای ایران اظهار داشت : کاملا طبیعی است که پس از انجام تفاهمات دو طرف برای بررسی مفاد بسته های یکدیگر هر یک از طرفین پس از انجام بررسیهای کارشناسی با طرح ابهامات بسته طرف مقابل سئوالات خود در آن خصوص را در قالب نامه یا مذاکراتی جدید مطرح کند.

وی افزود : در چنین وضعیتی بدیهی است که 1+5 باید ضمن رفع ابهامات ایران در خصوص موارد ذکر شده در بسته پیشنهادی اش زمینه را برای پاسخگویی شفاف و نهایی ایران به آن فراهم آورد. البته در این چارچوب نباید فراموش کرد که تهران نیز به طور متقابل در انتظار پاسخ این کشورها به بسته پیشنهادی خود است.

این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به مواضع عجولانه چند کشور غربی در خصوص پاسخ مقدماتی ایران به بسته 1+5 ادامه داد : طبعا اگر این کشورها انتظار داشته باشند که ایران بسته پیشنهادی آنها را بدون هیچگونه قید و شرطی پذیرفته و به اجرای خواسته های آنها بپردازد مطالبه ای بیهوده و بدون منطق را مطرح کرده اند چرا که در این شرایط حساس گفتگوهای دو جانبه اصول و مبانی ای دارد که باید رعایت شود.

زنگنه پاسخ مناسب 1+5 به نامه اخیر ایران را باعث روشن تر شدن شرایط کنونی و تسهیل روند آغاز مذاکرات جدی هسته ای دانست و گفت : امروز حقیقت آن است که در این مسیر باید رفت و برگشتی تائیدی - تصریحی و نه ردی - نفیی صورت گیرد ، چرا که طرفین پیش از این ناکارآمدی فرمول دوم را تجربه کرده و از دل شرایطی دشوار برای آغاز و تداوم فرمول نخست به تفاهم رسیده اند.

وی جوسازیهای اخیر رسانه های غربی در خصوص فعالیتهای هسته ای ایران و احتمال برگزاری نشستی جدید جهت بررسی تحریمهای تازه علیه کشورمان را نوعی موج سازی کاذب برای اجبار تهران به پذیرش درخواستهای پراکنده و نامشخص چند کشور غربی توصیف کرد و اظهار داشت : در چنین مواردی متاسفانه برخورد متعارف برخی کشورهای غربی بر این منوال است که با بهره گیری از اهرم رسانه های قدرتمند در صدد تحمیل مواضعشان به کشورهای مقابل بر می آیند.