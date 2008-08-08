پوشش دانش آموزان مدارس ابتدایی نیازمند توجه خاص است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، محمد صارمی زاده عصر دیروز در جلسه ستاد عفاف و حجاب استان، اظهار داشت: باید بر نوع پوشش مدارس به خصوص پایه دبستان توجه خاص کرد و لباسهایی سازگار با روحیات دانش آموزان و متناسب با شرایط سنی آنها فراهم کرد.

وی ضمن تاکید بر نوع و کیفیت دوخت پوشش دانش آموزان، تصریح کرد: آموزش و پرورش باید بر بر کارگاهها و مراکزتولیدی که این لباسها را تهیه و تولید می کنند نظارت دقیق داشته باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به ضرورت توجه به پوشش اسلامی در جامعه، افزود: یکی از اولویتهای مهم در این زمینه، توجه و کار بیشتر بر روی پوشش مناسب ملی - اسلامی است.

صارمی زاده یادآور شد: باید بستر مناسب برای تهیه لباسهایی با پوشش مناسب اسلامی وجود داشته باشد تا زنان جامعه اسلامی، برای تهیه لباس مورد نیازخود با مشکل مواجه نشوند.

وی همچنین با اشاره به موفقیت بانوان لرستان در نمایشگاه بین المللی زنان سرزمین من، بیان داشت: در این نمایشگاه بین المللی که 11 کشور حضور داشتند، خوشبختانه استان لرستان در زمینه طراحی و دوخت لباس ایرانی اسلامی رتبه اول را کسب کرد.

در پایان این جلسه هریک از اعضای ستاد از مجموعه اقدامات و برنامه های در دست اجرای خود گزارشی ارائه دادند.