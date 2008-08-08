کیمیایی در انتظار پروانه ساخت فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته خبر فعالیت چند فیلمساز که آثار آنها در مرکز توجه قرار دارد، منتشر شد. فرزاد موتمن در تازه‌ترین پروژه خود قصد دارد فیلم سینمایی "اینک رستگاری" را بسازد. این فیلم که پروانه ساخت آن صادر شده یک درام خیابانی در فضایی متفاوت به تهیه‌کنندگی یونس صباحی است. موتمن پس از فیلم‌های "هفت پرده" و "شب‌های روشن" نتوانسته با "باج‌خور" و "جعبه موسیقی" علاقمندانش را راضی کند و انتظارها از جدیدترین فیلم او بالا رفته است.

مسعود کیمیایی در انتظار صدور پروانه ساخت برای آغاز تولید پروژه "شریک"‌ است. فیلمنامه را کیمیایی نوشته و پیش‌تولید اولیه در هدایت فیلم آغاز شده است. "شریک"‌ داستان زندگی دو نفر است که در مقطعی با هم همراه می‌شوند تا همدیگر را یاری کنند. کیمیایی قصد دارد این فیلم را به بیست و هفتمین جشنواره فجر برساند.





سامان سالور نیز ساخت فیلم کوتاه "بازی نهایی" را به سفارش سازمان ملل متحد به پایان رساند. این فیلم درباره دو دختر نوجوان فوتبال‌دوست است که برای بازی فوتبالشان دنبال جایی مناسب می‌گردند. "بازی نهایی"‌ یا "مسابقه فینال" یکی از 30 فیلمی است که قرار است در دیگر کشورها توسط کارگردانان مختلف ساخته شود تا نهایتاً از تلفیق آنها فیلمی بلند با موضوع آزاد تهیه شود. والتر سالاس، مارنیا آبراموویچ، کارل کارمن و ... از جمله این فیلمسازان هستند.

مجید مجیدی که قصد دارد ساخت فیلم جدید خود را سال 88 در کشمیر آغاز کند، بعد از ماه رمضان برای تکمیل فیلمنامه همراه با اصغر فرهادی به کشمیر می‌رود. فرهادی نگارش این فیلمنامه را به طور مشترک با مجیدی انجام داده که قصه آن در کشمیر می‌گذرد و بازیگران همه محلی هستند.

پروژه جدید مسعود ده‌نمکی که در مرحله انتخاب بازیگر است هفته گذشته یک بازیگر جدید را دعوت به کار کرد. پس از حسام نواب‌صفوی (که هفته گذشته قرارداد خود را با این پروژه تکذیب کرد)، شیلا خداداد، مهراوه شریفی‌نیا و رامین پرچمی، هفته گذشته خبر حضور جواد رضویان نیز منتشر شد که قرار است در یکی از نقش‌های اصلی ظاهر شود.

پیش از این خبر حضور اکبر عبدی، محمدرضا شریفی‌نیا، امین حیایی و نگار فروزنده در این پروژه منتشر شده بود. آخرین خبرها حاکی از این است که "اخراجی‌ها 2" پس از ماه رمضان وارد مرحله تولید می‌شود. ده‌نمکی تأکید کرده که تنها عبدی، شریفی‌نیا و رضویان با این پروژه قرارداد بسته‌اند و ... قرار است در "اخراجی‌ها 3" به جانبازان دفاع مقدس بپردازد.

ابراهیم فروزش قصد دارد هفتمین فیلم سینمایی خود را به تهیه‌کنندگی علیرضا سبط احمدی بسازد. او که روی چند طرح غیر اقتباسی و اقتباسی در حال تحقیق است به زودی تولید یکی از این طرح‌ها را در برنامه کار جدید خود قرار م‌ دهد.

بالاخره پروژه ناکام "تردید"‌واروژ کریم‌مسیحی هم هفته گذشته وارد مرحله بازفیلمبرداری شد. این فیلم به تهیه‌کنندگی سعید سعدی آغاز شده و در نسخه جدید از حضور بازیگرانی چون بهرام رادان، حامد کمیلی، ترانه علیدوستی،‌ مهتاب کرامتی، داود رشیدی، کاوه کاویان، انوشیروان ارجمند، رزا آرایش و ... بهره می‌برد. البته حضور جمشید هاشم‌پور در این فیلم منتفی شده است.

* این هفته با تعویق اکران چند فیلم از هفته‌های گذشته، در مجموع چهار فیلم جدید به نمایش درآمدند. نمایش "فرزند خاک" محمدعلی باشه‌آهنگر که به خاطر رشد فروش "انعکاس" به تأخیر افتاده بود از چهارشنبه 16 مردادماه در گروه سینمایی استقلال آغاز شد. همچنین "پرچم‌های قلعه کاوه" محمد نوریزاد جایگزین "حس پنهان" در گروه سینمایی آزادی شد.

دو فیلم "مینای شهر خاموش" امیرشهاب رضویان پس از دو هفته تأخیر و "سربلند" سعید تهرانی نیز در گروه آزاد هر یک در 10 سینما به نمایش درآمدند. فیلم رضویان در سینماهای فلسطین، آزادی، جمهوری، موزه سینما، اریکه ایرانیان، جوان، آستارا، پیام، حافظ و ایران و همزمان در مشهد و همدان به نمایش درآمده است.

"فرزند خاک" با توجه به شیوه‌های جدید تبلیغ و راه‌اندازی سایت، هفته گذشته خبرساز شد. استقبال از سایت اینترنتی فیلم، همچنین توزیع لوح فشرده چند رسانه‌ای در سینماهای نمایش‌دهنده و پیش‌فروش کارت‌های ویژه که علاوه بر تهران در کلیه سینماهای نمایش‌دهنده فیلم در شهرستان‌های سراسر کشور قابل استفاده است از جمله این اخبار است.

* هفته گذشته شوراهای بازبینی فیلم و صدور پروانه ساخت اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای خروجی داشتند. پروانه نمایش فیلم "زمزمه بودا"‌ به کارگردانی حسین جامی و تهیه‌کنندگی علی‌اصغر اوجانی و پروانه ساخت برای "طلا و مس" به تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی و کارگردانی همایون اسعدیان و "یک چکه باران" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مجید جوانمرد صادر شد.

سخنگوی شورای عالی تهیه‌کنندگان هفثته گذشته اعلام کرد که از این پس متقاضیان تشکیل پرونده پروانه ساخت باید به ساختمان شماره دو خانه سینما مراجعه کنند. در مهلت مقرر که از سوی اداره نظارت و ارزشیابی مشخص می‌شود، پاسخ متقاضیان از سوی شورای عالی تهیه کنندگان ابلاغ می‌شود.





* هفته گذشته جزئیاتی از برنامه‌های بخش‌های مختلف دوازدهمین جشن خانه سینما اعلام شد. در بخش فیلم کوتاه که قرار است 23 مردادماه جشنی مستقل را برگزار کند، 40 فیلم از 318 فیلم متقاضی به بخش مسابقه راه پیدا کردند. در این جشن سه تندیس خانه سینما به ترتیب به بهترین فیلم کوتاه داستانی، بهترین فیلم کوتاه تجربی و بهترین فیلمنامه و سه دیپلم افتخار نیز به بهترین‌های فیلمبرداری، تدوین و طراحی صدا تعلق می‌گیرد.

هادی آفریده، بهرام توکلی، مهرداد زاهدیان، سامان سالور، رضا سبحانی، ابوذر صفاریان و پریوش نظریه اعضاء هیئت انتخاب بخش فیلم کوتاه دوازدهمین جشن بزرگ سینمای ایران هستند.

همچنین در بخش انیمیشن فرخنده ترابی، سعید توکلیان، ابوالفضل رازانی، روانبخش صادقی، محمدرضا کریمی صارمی، احمد عربانی و وجیه‌الله فردمقدم به عنوان اعضاء هیئت انتخاب انیمیشن جشن خانه سینما معرفی شدند. در این بخش تاکنون 79 اثر با زمان حداقل 60 ثانیه تا بیش از 100 دقیقه به دبیرخانه جشن رسیده است.

* سینمای چهاربعدی که هم اکنون در قلعه سحرآمیز مجموعه تفریحی ارم قرار دارد، تا اواخر شهریورماه به صورت مستقل اداره می‌شود. نشست مطبوعاتی این برنامه هفته گذشته انجام شد که خبر نمایش فیلم‌های "خانه ارواح"، "دایناسورها"، "جزیره سحرآمیز" و "شکلات" در سانس 20 دقیقه‌ای در این سینما اعلام شد.

* طرح اکران همزمان فیلم‌ها در تهران و شهرستان‌ها از سوی موسسه سینماشهر اجرا می‌شود. در حال حاضر 110 سالن سینما در کلیه استان‌ها همزمان با تهران به اکران عمومی فیلم‌ها می‌پردازند. این طرح با بررسی و تحقیقات یک ساله صورت گرفته و اکنون با زیر پوشش قرار دادن 110 سینما در کلیه استان‌ها در حال انجام است.

* چهره‌های حرفه ای سینما و تلویزیون و تئاتر در جشنواره نمایشنامه‌خوانی مولوی حضوری برجسته دارند. گوهر خیراندیش نمایشنامه "گردهمایی" اثر پی اس الیوت را با حضور هما روستا و پارسا پیروزفر در چهارمین جشنواره نمایشنامه‌خوانی مولوی اجرا می‌کند. این اثر دارای 12 بازیگر است که روستا و پیروزفر در صورت تداخل نداشتن کارهایشان همکاری می‌کنند.

همچنین بهاره رهنما نقش اصلی نمایشنامه "مرد مقابل" هاله مشتاقی‌نیا را به کارگردانی کتایون جهانگیری در جشنواره نمایشنامه‌خوانی مولوی روخوانی می‌کند. او در کنار نیما رئیسی داستان تقابلِ زنی متأهل و خانه‌دار به نام مستانه را با مرد ایده‌آل و روشنفکر زمان دانشجویی‌اش بعد از 21 سال، روخوانی می‌کند.

* از سه‌شنبه گذشته یک مجموعه طنز جدید با شیوه پخش جدید از شبکه تهران آغاز به کار کرد. "طلاق در وقت اضافه" که پیش از این "پنهان اما آشکار" نام داشت به کارگردانی سیدمحسن یوسفی بر اساس فیلمنامه احمد یاسر و علیرضا جزینی ساخته شده است. این مجموعه 13 قسمتی هر شب ساعت 50/20 پخش می‌شود و در آن بازیگرانی چون مجید یاسر، روشنک عجمیان، مریم امیرجلالی، خشایار راد، محسن قاضی‌مرادی، جمشید جهانزاده، بیژن بنفشه‌خواه و ... حضور دارند.

* حضور جهانی سینمای ایران نیز هفته گذشته در اخبار حوزه فرهنگ و هنر انعکاس داشت. شصت و یکمین جشنواره فیلم لوکارنو در حالی امروز چهارشنبه گذشته آغاز شد که دو فیلم "آرایشگر بغ‌داد" ساخته کوتاه مسعود بخشی و "سرزمین افسانه" رحیم ذبیحی تنها نمایندگان ایران در این رویداد معتبر سینمایی هستند. این جشنواره تا 26 مردادماه ادامه دارد.

فیلم "سه زن" منیژه حکمت در هفدهمین جشنواره بین‌المللی بریسبان استرالیا به نمایش درمی‌آید که یک جشنواره غیررقابتی است. همچنین در پی نمایش فیلم "سنتوری" داریوش مهرجویی در ارمنستان، از این فیلم برای حضور در جشنواره‌های معتبر خارجی دعوت شده است.

"استشهادی برای خدا" علیرضا امینی در دهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ریودوژانیرو شرکت می‌کند. این جشنواره از چهارم تا 18 مهرماه در برزیل برگزار می‌شود. فیلم "رامی" بابک شیرین‌صفت نیز به بخش مسابقه سومین دوره جشنواره جوگجانتپک اندونزی راه پیدا کرد. این جشنواره که از سوی شبکه ارتقاء سینمای آسیا (نتپک) راه‌اندازی شده، از 19 تا 24 مردادماه برگزار می‌شود.

* هفته گذشته در دیدار جمعی از اهالی سینما با جانبازان حاضر در آسایشگاه ثارالله، بحث اختصاص کارت سینما فرهنگ از سوی بنیاد سینمایی فارابی به جانبازان مطرح شد. در این دیدار گروهی از سینماگران شامل مسعود ده‌نمکی، عزیزالله حاجی‌مشهدی، پرویز شیخ‌طادی، حامد بهداد، پروانه معصومی، محمد نوریزاد، احمدرضا گرشاسبی، مازیار میری، فرشته طائرپور، امیر اسفندیاری مدیر بین‌الملل، قوام خزانه‌دار، ایل‌بیگی مدیر روابط عمومی و اعضاء بسیج بنیاد سینمایی حضور داشتند.





* آلکساندر سولژنیتسین، نویسنده مشهور روسیه که به خاطر افشای جنایات ژوزف استالین در رمان‌هایش بیست سال را در تبعید گذرانده بود، هفته گذشته در ۸۹ سالی در مسکو درگذشت. وی در سال 1994 پس از 20 سال تبعید در غرب به زادگاه خود برگشت. از این نویسنده آثار زیادی اعم از داستان کوتاه، شعر، رمان و کتابهای تاریخی منتشر شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور سابق روسیه دو ماه پیش و طی مراسمی باشکوه از این نویسنده تقدیر و جایزه دولت روسیه را به دلیل خلق آثار انسان دوستانه به وی اعطا کرد.

احمد ابراهیمی فیلمبردار با سابقه سینمای ایران هفته گذشته به دلیل نارسایی قلبی دار فانی را وداع گفت. از جمله کارگردانانی که وی با آنها همکاری کرده می‌توان به مرحوم ساموئل خاچیکیان، احمدرضا درویش، مسعود کیمیایی، محمد متوسلانی، شاپور قریب، داریوش مهرجویی، محمدرضا اصلانی، سهراب شهید ثالث و ... نام برد. ابراهیمی که مجموعه "بوعلی سینا" را در کارنامه دارد، در فیلم "دنیا" به عنوان دستیار آخرین فعالیت خود را انجام داد.

عبدالحسین اسکندری مجری و سردبیر رادیو و تلویزیون هفته گذشته به علت ابتلا به سرطان کبد در 52 سالگی درگذشت. آن مرحوم که در رشته ارتباطات از دانشگاه فرانسه فارغ‌التحصیل شده بود، در اواخر عمر ساخت و اجرای برنامه‌هایی در رادیو پیام، رادیو تهران و رادیو گفتگو را انجام می‌داد. وی همچنین برای تهیه برنامه‌های "پرونده"‌ و "نسل نو" جوایزی از بخش داخلی هشتمین جشنواره بین‌المللی رادیو دریافت کرده بود. روحش شاد ...