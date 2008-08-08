آشنایی متخصصان پوست با آخرین دستاوردهای علمی

دکتر بهروز باریک بین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استفاده وسیع لیزر در درمان به ویژه در زمینه پوست گفت: ورود دستگاههای لیزر و تکنولوژیهای جدید در زمینه پوست به بازار، تحولاتی در زمینه امکان جوان سازی پوست با حداقل عوارض ایجاد کرده که ضروری است متخصصان پوست با این دستگاهها و عملکرد آنها آشنا باشند. از این رو با همت مرکز تحقیقات پوست و مرکز تحقیقات کاربرد لیزر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اولین سمینار تازهای لیزر در درماتولوژی برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این سمینار را به روز سازی اطلاعات متخصصان پوست و سایر پزشکانی که در زمینه لیزر فعالیت می کنند ذکر کرد و افزود: برای این منظور در این سمینار از برجسته ترین متخصصان و اساتید داخلی و از کشورهای سوئیس، روسیه و انگلستان دعوت شد تا آخرین اطلاعات علمی و تجربیاتی که در این زمینه داشتند را ارائه دهند.

باریک بین آشنا کردن متخصصان پوست با سیستمهای جدید را از دیگر اهداف این سمینار دانست و اظهار داشت: یکی از جدید ترین و بهترین دستگاههایی که به بازار آمده دستگاه "فراکسل" است که دارای مزیتهای بسیاری است. این دستگاه ضمن اثراتی که در جوان سازی پوست و بهبود "اسکار" و جوشها و آکنه دارد، عوارض لیزرهای دیگر مانند CO2 و "اربیوم یاگ" که باعث زخم شدنهای عمیق و قرمزی و تغییر رنگ بر روی پوست به خصوص در کشور ما که یک کشور آفتاب خیز است را ندارد که در این سمینار متخصصان با این دستگاه و مزیتهای آن نیز آشنا می شوند.

دبیر اولین سمینار تازهای لیزر در درماتولوژی، آشنایی با دستگاه فراکسل، نحوه تزریق "دیسپورت" یا "بوتاکس"، نحوه تزریق "فیلر" یا ژلهای تائید شده از سوی FDA و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران و دیجیتال فتو گرافی را از جمله کارگاههای تخصصی این سمینار دانست و اضافه کرد: متخصصان پوست همواره یک دوربین دیجیتال دارند که از بیماران به ویژه افرادی که برای امر زیبایی مراجعه می کنند عکسهایی را تهیه می کنند و گاهی مجبور می شوند موارد جالب را در ژورنال های خارجی منتشر کنند که گاهی نسبت به کیفیت نامناسب عکسها انتقاد می شود بنابراین سعی شده تا با برگزاری کارگاهی آموزشی متخصصان را با نحوه عملکرد این دستگاه آشنا کنیم.

باریک بین، افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که در این سمینار توسط یک متخصص یونانی مورد بررسی قرار می گیرد "لیپوساکشن" با لیزر است که بر خلاف لیپوساکشن با روشهای سنتی بسیار بی خطر بوده و در آن بافت چربی توسط لیزر خرد شده و به صورت مایعی از بدن خارج می شود.

وی اظهار داشت که تمام لیزرهایی که در دنیا موجود است در ایران نیز وجود دارد و در فعالیت روزانه به کار برده می شود و در عین حال خاطر نشان کرد: تا کنون پژوهشهای کاربردی در این زمینه در کشور نداشتیم و لازم است با همت اساتید برجسته و کسانی که در زمینه مهندسی پزشکی و فیزیک لیزر کار می کنند بتوانیم پژوهشهای بیشتری انجام دهیم.