تولید ماهانه هزار مقاله در کشور/ مقایسه تولید علم ایران با رقبای اصلی

رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز ضمن تشریح وضعیت تولید علم در سال 2008 به مقایسه آمار تولید مقالات ایران با کشورهای ترکیه، مصر، عربستان و مالزی پرداخت و پیش بینی کرد تعداد مقالات تولید شده ایران تا پایان سال به 15 هزار مورد برسد.

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: تولید علم ایران در سال 2008 در سطح جهان از رشد چشمگیری برخوردار است به طوری که در 7 ماه اول سال میلادی تعداد 8 هزار و 453 مقاله از ایران در موسسه اطلاعات علمی ISI به ثبت رسیده است. وی اضافه کرد: وقتی تعداد مقالات ایران در این مدت را با تولید علم ایران در سال 2007 مقایسه می کنیم متوجه رشد قابل توجه تولید مقالات محققان ایرانی می شویم. تولید علم ایران در سال 2007 برابر 9062 مورد بود در حالی که در 7 ماه اول امسال به میزان سال 2007 مقاله توسط محققان ایرانی تولید شده است. مهراد اضافه کرد: در صورتی که دو سال قبل را مورد بررسی قرار دهیم مشخص می شود که در هر ماه تقریبا بیش از هزار مقاله توسط اساتید و محققانی کشورمان تولید می شود. رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز با مقایسه آمار ایران با سالهای قبل گفت: شکاف عمیقی در تولید علم ایران در سالهای اخیر مشاهده می شود که نشان دهنده شیب رشد بسیار قابل توجه تولید علم در ایران است. به طور مثال تولید علم ایران در سال 2005 برابر 5744 مقاله، در سال 2006 برابر 6789 مقاله، در سال 2007 برابر 9062 مقاله و در 7 ماه ابتدایی سال 2008 برابر 8453 مقاله بوده است. مهراد آمار تولید علم کشورهای رقیب ایران را نیز بیان کرد و گفت: تولید علم ترکیه در 7 ماه ابتدایی امسال برابر 15957، مصر 2097، عربستان 1389 و مالزی 1947 مورد بوده است. رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز تولید علم رژیم اشغالگر قدس را نیز در همین مدت برابر 9449 مورد دانست. وی تاکید کرد: وقتی روند رشد تولید علم در ایران را مطالعه می کنیم متوجه می شویم تولید علم کشور تا پایان سال به 15000 مقاله خواهد رسید که این تعداد حاکی از موفقیت بزرگ محققان کشور است.