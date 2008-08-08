عوامل حادثه سعات آباد ظرف یکماه شناسایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان کوهدشت، وزیر اطلاعات روز گذشته در حاشیه دیدار خانواده های قربانیان حادثه سعادت آباد، اظهار داشت: همه مسئولان ذیربط تلاش خود را برای پیگیری حادثه انجام می دهند هم از جهت شناسایی علل بروز حادثه و هم اقداماتی که بعد از وقوع این حادثه برای خانواده های داغ دیدگان باید انجام می شد.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر تشکیل هیئتی مرکب از وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری و سید مهدی هاشمی، تصریح کرد: رئیس جمهوری با ابلاغ این دستور به دنبال این بود که روند پیگیریها در پیچ و خم اداری دچار مشکل و یا احیانا معطلی نشود.

محسنی اژه ای افزود: در دستور رئیس جمهور بر دو مطلب دیدار با خانواده های داغ دیده و رسیدگی به مشکلات آنها و همچنین گزارش وضعیت پرونده و پیگیریها اشاره شده است.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه پیگیریهای مقدماتی پس از ابلاغ دستور رئیس جمهور انجام شده است بر ضرورت تسریع در پیگیری کارها تاکید کرد.

وی با اشاره به تلاشهای دستگاه قضایی و شهرداری تهران ابراز امیدواری کرد: هر چه زودتر ابعاد و زوایای مختلف پرونده مشخص شده و حکم قضایی نیز پس از مشخص شدن همه زوایای امر بدون معطلی صادر شود.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه در دستور رئیس جمهور مدت زمان یکماه برای شناسایی عوامل و مشخص شدن روند پروند تعیین شده است، گفت: ما حتما ظرف این مدت پیگیرهای لازم را صورت خواهیم داد و امیدواریم سایر دستگاهها نیز در این زمینه فعالیت خود را تسریع بخشند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و نماینده مردم کوهدشت نیز در جریان این بازدید با بیان اینکه مردم شهرستان کوهدشت تاکنون از هیچ تلاشی برای پیشبرد اهداف نظام فروگذار نکرده اند، تاکید کرد: ضروری است مسئولان ضمن پیگیری هرچه سریع تر پرونده برای رسیدن به نتیجه تلاش کنند تا از وقوع حوادث مشابه در آینده جلوگیری به عمل آید.

حجت الاسلام علی شاهرخی قبادی افزود: لرستان و به خصوص شهرستان کوهدشت با نرخ بالای بیکاری از قافله توسعه و پیشرفت بازمانده است که دولت باید شعار عدالت محوری و توجه به مناطق محروم را هرچه سریع تر در این استان پیاده کند.

استاندار لرستان نیز در ادامه با اشاره به مرگ 17 جوان کوهدشتی در جریان فروریختن ساختمان سعات آباد از هیئت ویژه رییس جمهور خواست ضمن بررسی موضوع عوامل این حادثه را شناسایی و مجازات کنند.

سید حسین صابری همچنین خواستار توجه ویژه به مشکلات لرستان به خصوص نرخ بالای بیکاری که یکی از مهمترین علل مهاجرت جوانان لرستان به شهرهای بزرگ محسوب می شود، شد.

هیئت ویژه رئیس جمهور به سرپرستی وزیر اطلاعات دیروز وارد شهرستان کوهدشت شد تا ضمن دیدار با خانواده های قربانیان در جریان مشکلات آنها قرار گیرد.