ابتکار عمل ائتلاف عراق یکپارچه برای حل مشکل قانون انتخابات شوراهای استان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، "حسن السنید" یکی از رهبران ائتلاف عراق یکپارچه با اشاره به این مسئله اعلام کرد: این ابتکار عمل جدید، تکمیل مذاکرات درباره پیشنهاد سازمان ملل متحد برای انتخابات کرکوک را شامل می شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: هدف از این طرح که روزگذشته ارائه شد، حل مشکلات موجود در برابر قانون انتخابات شوراهای استان عراق از طریق به جریان انداختن روند مذاکرات بین جناح های سیاسی عراق درباره پیشنهاد ارائه شده سازمان ملل متحد درباره قانون انتخابات شوراهای استان عراق است.

سازمان ملل متحد اخیرا پیشنهاد داد تا زمان انتخابات به تعویق بیفتد و همچنین ساختار قانونی ویژه ای برای استان کرکوک در نظرگرفته شود.

همچنین سازمان ملل متحد ادامه حکومت خودمختار محلی کنونی را در کرکوک تا زمان برگزاری اجرای انتخابات شوراها را پیشنهاد داد.

حسن السنید که یکی از سران حزب الدعوه عراق به شمار می رود، گفت: ممکن نیست تصویب قانون انتخابات با اکثریت آراء انجام شود بلکه تنها از طریق توافق سیاسی و ملی ممکن می شود و این امر نیاز به انجام مذاکرات بیشتری در این زمینه دارد.

وی همچنین افزود: از امروز جمعه تماس ها بین گروه های سیاسی عراق به منظور تکمیل مذاکرات درباره قانون انتخابات شروع می شود.

درحالی که نمایندگان پارلمان عراق از روز یکشنبه تاکنون نتوانستند با برگزاری نشست های فوق العاده درباره قانون انتخابات شورای استان های عراق به توافق برسند، محمود المشهدانی رئیس پارلمان عراق چهارشنبه (16 مرداد ) بعد از توافق نمایندگان بر سر کمیته ای از سران گروه ها و احزاب سیاسی به منظور ایجاد ساختاری توافقی برای قانون انتخابات، زمان بعدی نشست پارلمان عراق را به نهم سپتامبر آتی ( 19 شهریور) موکول کرد.