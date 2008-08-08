آرژانتین با پیروزی آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرژانتین شب گذشته در گروه A این مسابقات موفق شد با گلهای لیونل مسی (43) و لاتارو آکوستا (86) مقابل تک گل سکو سیسه در دقیقه 53 به برتری برسد.
- نتایج سایر دیدارهای برگزار شده روز گذشته به این شرح است:
گروه B:
* هلند صفر - نیجریه صفر
گروه C:
* چین یک - نیوزیلند یک
گلها: فانگ ژو(88) برای چین و بروکی (53) برای نیوزیلند
گروه D:
* کره جنوبی یک - کامرون یک
گلها: پارک چو یانگ (68) برای کره و جورجس ماندی یک (68) برای کامرون
این رقابت ها روز یکشنبه با برگزاری هشت دیدار پیگیری می شود.
