۱۸ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۴۵

المپیک بیست و نهم /

آرژانتین با پیروزی آغاز کرد

تیم فوتبال آرژانتین در نخستین دیدار خود در چارچوب مسابقات فوتبال بازیهای المپیک 2008 پکن به یک پیروزی ارزشمند مقابل ساحل عاج دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرژانتین شب گذشته در گروه A این مسابقات موفق شد با گلهای لیونل مسی (43) و لاتارو آکوستا (86) مقابل تک گل سکو سیسه در دقیقه 53 به برتری برسد.

- نتایج سایر دیدارهای برگزار شده روز گذشته به این شرح است:

گروه B:
* هلند صفر - نیجریه صفر

گروه C:
* چین یک - نیوزیلند یک
گلها: فانگ ژو(88) برای چین و بروکی (53) برای نیوزیلند

گروه D:
* کره جنوبی یک - کامرون یک
گلها: پارک چو یانگ (68) برای کره و جورجس ماندی یک (68) برای کامرون

 این رقابت ها روز یکشنبه با برگزاری هشت دیدار پیگیری می شود.

