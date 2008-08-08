آرژانتین با پیروزی آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرژانتین شب گذشته در گروه A این مسابقات موفق شد با گلهای لیونل مسی (43) و لاتارو آکوستا (86) مقابل تک گل سکو سیسه در دقیقه 53 به برتری برسد.

- نتایج سایر دیدارهای برگزار شده روز گذشته به این شرح است:

گروه B:

* هلند صفر - نیجریه صفر

گروه C:

* چین یک - نیوزیلند یک

گلها: فانگ ژو(88) برای چین و بروکی (53) برای نیوزیلند

گروه D:

* کره جنوبی یک - کامرون یک

گلها: پارک چو یانگ (68) برای کره و جورجس ماندی یک (68) برای کامرون

این رقابت ها روز یکشنبه با برگزاری هشت دیدار پیگیری می شود.