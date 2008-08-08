۱۸ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۱۵

مدیران استانی باید زمینه توانمند سازی رسانه ها را فراهم کنند

همدان - خبرگزاری مهر: استاندار همدان گفت: مدیران استانی باید برای توانمندسازی رسانه‌ها و مطبوعات تعامل مثبت داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بهروز مرادی شامگاه پنج شنبه در آیین بزرگداشت روز خبرنگار با بیان اینکه تقویت و توانمندسازی مطبوعات نیازمند کار مشترک اصحاب رسانه و مسئولان است، اظهار داشت: حمایت از مطبوعات موجب رشد کمی و کیفی آنها و افزایش میزان بازدهی اقتصادی و رشد مالی رسانه‌ها را نیز به دنبال دارد.

مرادی از زمینه‌سازی برای تامین زیرساخت‌های چاپ و نشر در استان برای توسعه کمی و کیفی فعالیت رسانه‌های جمعی خبر داد و تصریح کرد: در حوزه فرهنگ و توسعه باید سه محور الزام به اعتقاد و باورهای جامعه، داشتن حمایت‌های عاطفی به مسائل اجتماعی و توجه جدی به اخلاق حرفه‌ای مدنظر فعالیت‌ها قرار گیرد.

وی اظهار داشت: علت توفیق اندک در زمینه‌های فرهنگی و توسعه ایران، الگوپذیری از فرهنگ کشورهایی است که تناسبی با فرهنگ مردم کشور ندارد.

رئیس خانه مطبوعات همدان نیز از تولید ۶۹هزار و ۲۰۰خبر و گزارش در یک سال گذشته در استان همدان خبر داد و افزود: این اخبار و گزارش‌ها از مجموعه فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در زمینه‌های مختلف تهیه شده است.

محمدرضا عارف ارتقا کیفیت مطبوعات و رسانه‌ها را در زمینه‌های تولید اخبار، گزارش‌ها و همچنین چاپ و نشر ضروری دانست و تصریح کرد: جامعه مطبوعاتی استان همدان باید با حمایت و پشتیبانی از هم برای رشد تعالی این بخش تلاش کنند.

