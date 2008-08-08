مدیران استانی باید زمینه توانمند سازی رسانه ها را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بهروز مرادی شامگاه پنج شنبه در آیین بزرگداشت روز خبرنگار با بیان اینکه تقویت و توانمندسازی مطبوعات نیازمند کار مشترک اصحاب رسانه و مسئولان است، اظهار داشت: حمایت از مطبوعات موجب رشد کمی و کیفی آنها و افزایش میزان بازدهی اقتصادی و رشد مالی رسانهها را نیز به دنبال دارد.
مرادی از زمینهسازی برای تامین زیرساختهای چاپ و نشر در استان برای توسعه کمی و کیفی فعالیت رسانههای جمعی خبر داد و تصریح کرد: در حوزه فرهنگ و توسعه باید سه محور الزام به اعتقاد و باورهای جامعه، داشتن حمایتهای عاطفی به مسائل اجتماعی و توجه جدی به اخلاق حرفهای مدنظر فعالیتها قرار گیرد.
وی اظهار داشت: علت توفیق اندک در زمینههای فرهنگی و توسعه ایران، الگوپذیری از فرهنگ کشورهایی است که تناسبی با فرهنگ مردم کشور ندارد.
رئیس خانه مطبوعات همدان نیز از تولید ۶۹هزار و ۲۰۰خبر و گزارش در یک سال گذشته در استان همدان خبر داد و افزود: این اخبار و گزارشها از مجموعه فعالیتهای دستگاههای اجرایی در زمینههای مختلف تهیه شده است.
محمدرضا عارف ارتقا کیفیت مطبوعات و رسانهها را در زمینههای تولید اخبار، گزارشها و همچنین چاپ و نشر ضروری دانست و تصریح کرد: جامعه مطبوعاتی استان همدان باید با حمایت و پشتیبانی از هم برای رشد تعالی این بخش تلاش کنند.
