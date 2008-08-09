7700 مددجوی کمیته امداد خراسان شمالی شاغل شدند

تبارک سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اشتغالزایی مددجویان و نیازمندان از منابع بانکی، توزیع سهام عدالت، بهسازی مسکن مددجویان روستایی و کمک به مسکن مددجویان شهری از جمله اقداملات دولت نهم است.

وی با اشاره به خدمات دولت نهم اظهار داشت: فعالیتها و عملکرد این نهاد با توجه به خدمات دولت نهم در طول سه سال خدمت گذاری از لحاظ کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته است.

سبحانی با بیان اینکه اجرای هزار و 319 طرح در سه سال گذشته سبب اشتغال حداقل دو هزار و 638 نفر شد، تصریح کرد: در این مدت دو هزار و 559 طرح اشتغال با اعتباری بالغ بر 135 میلیارد و 389 میلیون ریال از محل منابع بانکی بنگاههای زودبازده اقتصادی، تبصره های قانونی بودجه و صندوق مهر امام رضا (ع) اجرا شد.

وی ادامه داد: از محل صندوق مهر امام رضا (ع) برای پنج هزار و 100 نفر شغل ایجاد شد.

سبحانی بیان داشت: برای بیمه حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی 822 مجری طرح مددجویی نیز اقدام شد که حق بیمه آنان را کمیته امداد پرداخت کرد.

وی اظهار داشت: این نهاد در سه سال اخیر برای خدمات تحصیلی 11 هزار و 447 دانش آموز و 620 دانشجوی زیر پوشش بالغ بر هشت میلیارد و 324 میلیون ریال هزینه کرد.

وی خاطرنشان کرد: دو هزار و 87 نفر از این دانش آموزان با اعتباری بالغ بر 360 میلیون ریال از اردوهای فرهنگی و تربیتی پارسال بهره مند شدند.

وی با اعلام اینکه 55 زندانی نیازمند با پرداخت دو میلیارد و 151 میلیون ریال تسهیلات به آغوش خانواده های خود بازگشتند، گفت: سه هزار و 860 نفر نیز در این سه سال مشاوره حقوقی شدند و در مورد احقاق حقوق قضایی آنان پیگیریهای لازم انجام شد.