  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۸ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۰۵

درچارچوب طرح تحول اقتصادی؛

تمام دستگاه‌ها ملزم به فراهم آوردن زمینه‌های ارتقای بهره‌وری شدند

تمام دستگاه‌ها ملزم به فراهم آوردن زمینه‌های ارتقای بهره‌وری شدند

کارگروه تحولات اقتصادی دولت، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی را مکلف کرد ظرف 3 ماه همه پیش‌زمینه‌ها و اقدامات لازم برای افزایش سهم بهره‌وری در کل عوامل تولید در بخش مربوطه خود را انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید شمس‌الدین حسینی دبیر کارگروه تحولات اقتصادی دولت در نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی (موضوع ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه) از تمامی این دستگاه‌ها خواست نسبت به تعیین سهم ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه، الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق آنها به منظور تحول از اقتصاد نهاده‌-محور به اقتصاد بهره‌ور-محور و شناسایی و اولویت‌بندی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده بهره‌وری در بخش مربوطه اقدام کنند.

در نامه حسینی همچنین به منظور تسریع در دستیابی به اهداف یادشده، استفاده از دانش و تجربیات انباشته موجود در کشور و بهره‌گیری از اجماع ذینفعان و کارشناسان موضوع، مورد تاکید قرار گرفته است.

دبیر کارگروه تحولات اقتصادی دولت از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواسته است ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اقدامات لازم به منظور تحقق موارد را صورت دهند.

گفتنی است مرکز ملی بهره‌وری به عنوان نهاد تخصصی، مسئولیت نظارت و پیگیری تحقق این موضوع را بر عهده دارد.

کد مطلب 729128

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها