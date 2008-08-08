به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید شمس‌الدین حسینی دبیر کارگروه تحولات اقتصادی دولت در نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی (موضوع ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه) از تمامی این دستگاه‌ها خواست نسبت به تعیین سهم ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه، الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق آنها به منظور تحول از اقتصاد نهاده‌-محور به اقتصاد بهره‌ور-محور و شناسایی و اولویت‌بندی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده بهره‌وری در بخش مربوطه اقدام کنند.

در نامه حسینی همچنین به منظور تسریع در دستیابی به اهداف یادشده، استفاده از دانش و تجربیات انباشته موجود در کشور و بهره‌گیری از اجماع ذینفعان و کارشناسان موضوع، مورد تاکید قرار گرفته است.

دبیر کارگروه تحولات اقتصادی دولت از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواسته است ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اقدامات لازم به منظور تحقق موارد را صورت دهند.

گفتنی است مرکز ملی بهره‌وری به عنوان نهاد تخصصی، مسئولیت نظارت و پیگیری تحقق این موضوع را بر عهده دارد.

