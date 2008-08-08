احتمال بازگشت زوران گائیچ دور از ذهن نیست

رئیس فدراسیون والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه هیچ فرضیه ای محال نیست، گفت: فدراسیون والیبال به دنبال جذب یک مربی توانمند و در عین حال تمام وقت برای حضور در راس تیم ملی است اما مهم نیست که این مربی چه کسی و از کجا باشد.

وی خاطرنشان کرد: منتفی شدن جذب سرمربی خارجی برای تیم ملی فقط مربوط به مسابقات AVC کاپ آسیاست اما پس از این رقابت ها حتما باید هدایت ملی پوشان را به یک نیروی کارآمد با تجربه و موفقیت های جهانی بسپاریم.

داورزنی افزود: بنابراین همچنان رایزنی و بررسی پرونده مربیان مورد نظر را ادامه می دهیم تا برای اتخاذ بهترین تصمیم با محدودیت زمان مواجه نشویم.

رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه همچنان داشتن علم فنی و حضور تمام وقت در ایران دو شرط اصلی ما برای سرمربی آینده تیم ملی است، تاکید کرد: هر مربی که شرایط لازم را دارا باشد می تواند یکی از گزینه های اصلی و شاید انتخابی فدراسیون والیبال شود حتی اگر این فرد زوران گائیچ باشد.

داروزنی تصریح کرد: دلیل عمده قطع همکاری فدراسیون والیبال با زوران گائیچ حضور نداشتن دائمی وی در ایران بود. گائیج پس از مسابقات انتخابی المپیک اعلام کرد که حداقل در یک سال آتی نمی تواند همکاری کاملی با ما داشته باشد به همین دلیل قرارداد مالی وی را فسخ کردیم.

رئیس فدراسیون والیبال تاکید کرد: بنابراین اگر گائیچ نیز با شرط دوم ما موافقت کند می توانیم دوباره در مورد همکاری با او فکر کنیم چراکه توانایی های علمی و فنی زوران گائیچ بر کسی پوشیده نیست.

وی با بیان اینکه جذب سرمربی برای تیم ملی به شرایط زیادی بستگی دارد، افزود: گائیچ و امثال وی در صورتی که به همکاری تمام وقت با والیبال ایران رضایت دهند می توانند به گزینه ای تاثیرگذار در تیم ملی تبدیل شوند. در هر صورت هر فردی که بتواند برای ارائه تجربه و علم خود به والیبال ایران حضور همیشگی در کشورمان داشته باشد، می تواند سرمربی تیم ملی شود.