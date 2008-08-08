سلولهای بنیادی 10 بیماری نادر از نو ایجاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه پزشکی هوارد هیوز در بوستن خطوطی از سلولهای بنیادی شبیه به سلولهای بنیادی جنینی را ایجاد کردند که در واقع سلولهای بزرگسال افراد آسیب دیده از بیماریهای نادر را به دوران کودکی آنها برمی گرداند.

این خطوط سلولی می توانند در بررسی و مطالعه 10 بیماری نادر و کشف روشهای درمانی جدید و موثر مورد استفاده قرار گیرند.

این دانشمندان که نتایج تحقیفات خود را در مجله "سل" منتشر کرده اند از متد نوآورانه جدیدی استفاده کردند که با برنامه ریزی دوباره چهار ژن ویژه در DNA می تواند سلولهای بزرگسال نرمال را به دوران کودکی آنها بازگرداند. این چهار ژن ویژه، توانایی به عقب کشیدن ساعت سلولی را دارند.

این متد نوآورانه در این تحقیقات جدید به جای استفاده از سلولهای سالم در به عقب کشیدن ساعت سلولهای افراد بیمار به کار گرفته شد و به این ترتیب سلولهای بنیادی به دست آمد که در DNA خود پروژه یک بیماری خاص را اجرا می کنند.

این خطوط سلولی از 10 بیماری پارکینسون، دیابت جوانی، بیماری هانتینکتون، سندروم داون، تحلیل عضلانی دوچین، تحلیل عضلانی بکر، سندروم شواچمن- بودیان- دیاموند، دفاع ایمنی حاد، بیمار گواچر و سندروم لیش- نیهان" ایجاد شده اند.