صعود به لیگ برتر هدف صنعت مس رفسنجان است

زبردست در گفتگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر از مجموعه ای از بازیکنان جوان و باانگیزه و بازیکنان با تجربه فصل قبل برخوردار هستیم و با تکیه به انگیزه و تجربه این بازیکنان در لیگ دسته اول سال جاری موفق عمل خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: برای تقویت تیم بازیکنان مورد نیاز خود را در پست هایی که در فصل گذشته ضعف داشتیم جذب کرده ایم و برای تقویت خط حمله تیم نیز روح الله رضایی را از تیم صنعت مس کرمان جذب کرده ایم.

سرمربی صنعت مس رفسنجان گفت: صنعت مس رفسنجان قبل از شروع دیدارهای لیگ دسته اول کشور در اردبیل اردو خواهد زد و در این اردو با برگزاری چند دیدار تدارکاتی بازیکنان به هماهنگ تاکتیکی لازم دست خواهند یافت.

وی گفت: صنعت مس رفسنجان سعی دارد از بازیکنان بومی استان کرمان درجهت پشتوانه سازی فوتبال استان کرمان استفاده کند.