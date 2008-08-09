مجموعه سوارکاری گنبد کاووس به بازسازی نیاز دارد

حکیم ایگدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گنبد افزود: حدود 40 سال از ساخت این مجموعه ورزشی می گذرد، بنابراین بازسازی آن امری طبیعی و الزامی است.

وی اظهار داشت: بازسازی این مجموعه در رشد و توسعه ورزش اسب دوانی، ارتقای سطح کمی و کیفی مسابقات و ترویج رشته های مرتبط نقش اساسی دارد.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات اسبدوانی در این پیست ورزشی لزوم بازسازی آن را تسریع می بخشد.

به گفته ایگدی، علاقه مردم منطقه به سوارکاری و رشته اسب دوانی و استقبال زیاد از مسابقات این رشته نیز ضرورت بازسازی این مجموعه را شدت می بخشد.

مسئول مجموعه سوارکاری گنبد کاووس ادامه داد: در حال حاضر مسابقات اسب داوانی در دو فصل بهار و پاییز در این مجموعه برگزار می شود و علاقمندان زیادی دارد.

وی با اشاره به در معرض خطر بودن اسب اصیل ترکمن یادآور شد: باید زمینه را برای پرورش و تولید این اسب اصیل ایرانی فراهم کرد.

ایگدری بیان داشت: تاکنون نسبت به تعمی رسرویس های بهداشتی، اصطبل های زمستانه و تابستانه، راه اندازی سیستم آبیاری چمن دور پیست اقدام شده است.

مجموعه سوارکاری گنبد کاووس 160 هکتار وسعت دارد که 120 هکتار آن زمین کشاورزی و بقیه پیست است.

این مجموعه سال 1350 در شهرستان 290 هزار نفری گنبد کاووس ساخته شد.