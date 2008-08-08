مدیران در بخش روابط عمومی ها وقت بیشتری صرف کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالعلی صاحب محمدی شب گذشته در حاشیه مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در روند پرشتاب توسعه زیرساختهای هرمزگان روابط عمومی ها می توانند نقشی بی بدیل ارائه کنند و با در انداختن طرحی نو مسیر توسعه فرهنگی هرمزگان را متحول کنند.

وی گفت: یکی از مشکلات اساسی امروز در هرمزگان این است که باید برای رفع هر مشکل استاندار به شخصه وارد موضوع شود و پیگیری کند که این امر شدنی نیست .

صاحب محمدی افزود: مدیران در بخش روابط عمومی های خود وقت بیشتری صرف کنند و با جدی گرفتن حضور آنها عرصه را برای تعامل ویژه با رسانه ها فراهم و اجازه ندهند برخی نارسائیهای رسانه ای موجب ضعیف جلوه دادن دولت و نظام شود.

استاندار هرمزگان ادامه داد: نقش استاندار نوکری مردم است ما و مجموعه مدیران سمت نگرفته ایم که به مردم فخر بفروشیم، هیچ شانی بالاتر از نوکری مردم برای مسئولان و استاندار وجود ندارد و اهل تعارف با کسی هم در مسیر خدمت به مردم نیستم، هر کس مرا در مسیر خدمت به مردم و نوکری آنها کمک و همراهی کند دست وی می بوسم البته معتقدم خدمتگزاری به مردم شان بالایی دارد اما ریاست ندارد که بخواهیم به واسطه این قبیل پستها به کسی مباهات کنیم و فخر بفروشیم.

وی از روابط عمومی ها خواست تا با پذیرش نقص موجود در ساز و کار خود، راه برون رفت از مشکلات فعلی را فراهم کنند.