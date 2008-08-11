28 میلیارد ریال برای جبران خسارات خشکسالی به عشایر کرمان اختصاص یافت

صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خشکسالی های پیاپی در استان کرمان باعث بروز خسارات فراوانی به منابع آبی و چراگاههای استان کرمان شده است که برای جبران این خسارات فعالیتهای گسترده ای در استان کرمان صورت گرفته است.

وی با اشاره به عشایر خیز بودن استان کرمان بیان داشت: برای آبرسانی به عشایر از روش آبرسانی سیار استفاده می شود که در همین زمینه در سال جاری 40 دستگاه تراکتور جدید برای آبرسانی به عشایر استان کرمان در نظر گرفته شده است.

صدیق خاطرنشان کرد: 300 دستگاه تانکر آبرسانی نیز در سال جاری توزیع شده است و در سالهای گذشته نیز حدود 300 دستگاه به کارگیری شده بود که در اختیار عشایر قرار گرفته است.

رئیس امور عشاری کشور یبان داشت: با توجه به خشکسالی و کاهش علوفه های مراتع کرمان، 10 هزار تن علوفه نیز تاکنون تهیه و توزیع شده است که تاپایان سال جاری این مسئله ادامه خواهد یافت.

وی افزود: 50 هزار راس دام در نقاط مختلف استان خریداری شده است و این کار توسط شرکت پشتیبانی امور دام ادامه می یابد.