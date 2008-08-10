14 هزار دانش آموز استان کرمان در طرح سنجش سلامت شرکت کردند

محمود بنی اسد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح موجب تشخیص به موقع بیماریها و معلولیتها و غربال گری دانش آموزان کم توان ذهنی و معلولان جسمی می شود.

وی عنوان کرد: این طرح با مشارکت وزارت آموزش و پرورش و وزرات بهداشت در حال انجام است و دانش آموزان اول ابتدایی قبل از ثبت نام در مدارس استان کرمان در این طرح شرکت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: در استان کرمان 44 هزار دانش آموز شامل این طرح می شوند که در 28 پایگاه در سراسر استان کرمان تحت پوشش قرار می گیرند که از این تعداد پایگاه یک ایستگاه سیار نیز برای مناطق دور افتاده در نظر گرفته شده است.

بنی اسد گفت: خانواده های دانش آموزانی که فرزندانشان را برای ثبت نام در کلاس اول ابتدایی آماده می کنند، باید در اسرع وقت کودکان خود را در این مراکز تست کنند زیرا در کنار آگاهی از سلامت فرزندان خود آموزش دانش آموزان نیز با دقت بیشتری انجام خواهد گرفت.