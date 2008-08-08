پنج بخت نخست طلا در المپیک/ فلپس اول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو اسپورت، پس از آمریکا تمام نگاه ها به چین است و همه می خواهند بدانند جمعیت و توان سیاسی جمهوری خلق چین تا چه حد بر رقابت ها تاثیرگذار است.

پنج ورزشکار آمریکایی و چینی، توجه بیشتر رسانه ها و دوربین های تلویزیونی را به خود معطوف می کنند که نام آنها در زیر می آید:

1- مایکل فلپس

ورزشکار آمریکایی، زاده بالتیمور، در بازیهای المپیک 2004 آتن، 8 مدال برنده شد که 6 تای آن طلا بود. او سال گذشته در رقابت های قهرمانی جهان، 7 مدال طلا را از آن خود کرد و 5 رکورد جهانی را بهبود بخشید.

فلپس دررقابت های امسال در 8 ماده به رقابت خواهد پرداخت و این بخت را خواهد داشت تا رکورد 7 طلای المپیک 1972 مونیخ مارک اسپیتز را بشکند.

2- کوبه برایانت

بهترین بسکتبالیست جهان که در جوانی در ایتالیا زندگی کرده است. او برای نخستین بار است که در رقابت های المپیک شرکت می کند و هدفی ندارد جز کسب مدال طلا به همراه تیم ایالات متحده آمریکا. آمریکا در سال 2004 به مدال برنز این رقابت ها دست پیدا کرد.

در تیم بسکتبال آمریکا مجموعه ای از بازیکنان برتر جهان به نام های لیبرون جیمز، دواین وید و کریس پل حضور دارند.

3- دارا تورس

در سن 41 سالگی، بخت نخست کسب مدال طلا در رشته 50 متر آزاد شناست. تورس در این راه ناتالی کالینی را پیش رو دارد که 16 سال از او جوان تر است. تورس 9 مدال المپیک در کارنامه دارد که چهارتای آن طلاست.

در حالی که بسیاری از علاقمندان به ورزش از عملکرد او الهام می گیرند بسیاری دیگر فکر می کنند او از مواد نیروزا استفاده می کند. آزمایش دوپینگ تورس هرگز مثبت اعلام نشده است و او در حال حاضر از همیشه سریع تر شنا می کند.

4- شان جانسون

این آمریکایی فقط 16 سال سن دارد و بخت نخست مدال رقابت های ژیمناستیک المپیک پکن است. با وجود سن کمی که دارد، جانسون فوق العاده نیرومند و انعطاف پذیر است.

جانسون علاقمند است پا جای پای "کارلی پترسون" بگذارد که چهار سال قبل موفق شد به عنوان نخستین زن آمریکایی به عنوان قهرمانی رقابت های ژیمناستیک المپیک دست پیدا کند.

5- لیو ژیانگ

چینی ها در المپیک امسال می توانند نگاه ویژه ای به رقابت های دو 110 متر با مانع داشته باشند جایی که لیو ژیانگ در این ماده به رقابت با حریفان خود می پردازد. ژیانگ در رقابت های 2004 المپیک آتن موفق شد طلای این ماده را از آن خود کند.

او یک میلیارد و 300 میلیون هوادار چینی دارد و بی ترید رقابت های 110 متر با مانع، پربیننده ترین رقابت های بیست و نهمین دوره المپیک خواهد بود.