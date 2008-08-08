تودیع و معارفه رئیس هیئت فوتبال خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، دوره هشت ساله ریاست دهکردی بر هیئت فوتبال استان روز دوشنبه رسما به پایان رسید و وی برای ادامه حضورش در هیئت نظر مثبتی نداشت به همین علت سرپرست جدید تا زمان برگزاری مجمع عمومی هیئت فوتبال استان برای انتخاب رئیس جدید، سکان هدایت فوتبال خوزستان را به دست گرفت.

در این مراسم علی اکبر فروزنده که دارای سوابق اجرایی سیاسی و ورزشی در استان خوزستان است به عنوان سرپرست هیئت فوتبال خوزستان معرفی و حکم خود را از دست صخراوی گرفت.

مدیرکل تربیت بدنی استان خوزستان در این مراسم گفت: ورزش بخشی از تعلیم و تربیت است و این تعلیم و تربیت در نهایت به ادب و تربیت و تزکیه نفش منجر می شود و کسی که به این سه ویژگی دست پیدا نکند را نمی توان به عنوان یک انسان واقعی به شمار آورد.

خلیل صخراوی اظهار داشت: ریاست دهکردی فوتبال استان خوزستان پس از هشت سال به پایان رسید و با تعیین فروزنده به عنوان سرپرست این هیئت، انتخابات برای تعیین رئیس جدید مهرماه سال جاری برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی فدراسیون و تشکیل چندین جلسه با رئیس فدراسیون فوتبال، فروزنده که دارای سوابق درخشانی در امور ورزش، امنیتی و سیاسی خوزستان است به عنوان سرپرست هیئت فوتبال از کفاشیان حکم گرفت و از امروز کارش را آغاز می کند.

صخراوی افزود: وظیفه خودمان دانستیم که از زحمات هشت ساله دهکردی در هیئت فوتبال استان با برگزاری این مراسم تقدیر کنیم ولی متاسفانه به رغم تمام تلاشهای ما در دعوت از وی، آقای دهکردی در این مراسم حضور پیدا نکرد.

مدیر کل تربیت بدنی استان خوزستان گفت: متاسفام و متاثرم که چرا فوتبال ما به این شکل نامطلوب درآمده و کسانی که در فوتبال این استان که قطب فوتبال کشور محسوب می شود، مویی سفید کرده اند در این مراسم حضور پیدا نمی کنند.

وی یادآور شد: من برای متقاعد کردن دهکردی حتی معاونم را نزد وی فرستادم تا در این مراسم شرکت کند ولی دهکردی و تمام اعضای هیئت وی در این مراسم شرکت نکردند.

وی خطاب به اعضای قبلی هیئت فوتبال خوزستان گفت: شاید آقایان فکر کرده اند که اداره هیئت فوتبال یک کار فردی و شخصی است در حالی این کار یک کار مردمی است و آنها باید تجربیات خود را که از طریق هزینه های دولتی و بیت المال به دست آورده اند در اختیار مدیریت جدید قرار می دادند.

صخراوی تاکید کرد: نگران هیئت فوتبال بعد از خروج دهکردی نیستم چون سرپرست این هیئت مدیر بحران است و مطمئن هستم از عهده اداره کردن هیئت برمی آید.

سرپرست جدید هیئت فوتبال خوزستان نیز گفت: وظیفه اصلی من در این مدت بسترسازی برای برگزاری مجمع عمومی هیئت فوتبال برای انتخاب رئیس جدید در محیطی آرام است که امیدوارم با همکاری تمام فوتبال دوستان خوزستانی از عهده این مهم برآیم.

علی اکبر فروزنده اظهار داشت: دوست داشتم دهکردی هم در این مراسم حضور پیدا می کرد چون ایشان از دوستان من است ولی به هر حال با جدیت کار می کنم و نمی گذارم کارهای هیئت فوتبال راکد بماند.

علی اکبر فروزنده هم اکنون رئیس کمیته انضباطی هیئت فوتبال اهواز است.