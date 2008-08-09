این فیلمساز درباره دلایل دوری سه ساله خود از عرصه سینما و فیلمسازی به خبرنگار مهر گفت: پس از ساخت فیلم سینمایی "مجردها" و تولید مجموعه "یک مشت پر عقاب" فرصتی برای ساخت فلیمی تازه به وجود نیامده است. دلیل آن هم استقبال کم تهیه‌کنندگان از تولید فیلم است.

هاشمی در تشریح دلایل این استقبال کم افزود: ممیزی‌ها چند وقتی است سفت و سخت‌تر شده و از دریچه‌ای تنگتر از سوی مسئولان به این مقوله نگاه می‌شود. از سوی دیگر توقیف برخی فیلم‌ها در ماههای اخیر باعث شده تا تهیه‌کنندگان چندان رغبتی برای ساخت و تولید فیلم نداشته باشد.

یک مشت پر عقاب

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان تاثیر منفی شرایط را بر نگرانی تهیه‌کنندگان از تولید فیلم‌هایی با موضوع متفاوت نادیده گرفت گفت: اگر موضوع فیلم خاص باشد، امکان اینکه با سلایق مسئولان صدور مجوز هماهنگ باشد کمتر است و از همین رو حتی می‌توان به وضوح دریافت که فیلمنامه‌نویسان برای یافتن موضوع‌های جذاب و در عین حال بدون مشکل در مضیقه هستند.

کارگردان "مجردها" با اشاره به اینکه پیشنهادهایی برای کار داشته گفت: در این سه سال از سوی تهیه‌کنندگان پیشنهاد ساخت فیلم مطرح شد، اما فیلمنامه‌ها چندان نظرم را جلب نکرد. از سوی دیگر خودم دو فیلمنامه "کافه مجردها" و "گروهان دختران" را آماده تولید دارم که فعلاً شرایط تولید آنها به وجود نیامده است.

به گفته هاشمی، "کافه مجردها" ارتباطی با "مجردها" ندارد و "گروهان دختران" نیز کاری جدی است و به دخترانی مربوط می‌شود که به فعالیت در نیروی انتظامی علاقه دارند و برای خدمت وارد آن می‌شوند.

"مجردها" نوروز 84 روی پرده رفت و اکرانی موفق داشت. اما "یک مشت پر عقاب" برخلاف انرژی زیادی که برای تولید آن صرف شده بود، در مدت زمان یکماهه روی آنتن رفت و چندان امکان عرضه نیافت.