از آغاز المپیک 2008 در پکن تا پایان حکومتداری دموکراتیک در موریتانی

بحران اوستیای جنوبی بالا گرفت

ارتش گرجستان با حمله به اوستیای جنوبی مرکز این منطقه را به تصرف درآورد که جنگنده های روسی در عوض این اقدام، خاک گرجستان را بمباران کردند، اما مقامات روسی انجام چنین حملاتی را رد کردند.

سفر خداحافظ بوش به قاره آسیا

رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سفر خود به قاره آسیا از کشورهای کره جنوبی، تایلند و چین دیدار کرد.

مشاوره مشرف با مشاوران حقوقی برای مقابله با تصمیم ائتلاف حاکم بر پاکستان

نزدیکان به رئیس جمهور پاکستان از برگزاری نشست ویژه پرویز مشرف با مشاوران سیاسی و حقوقی خود برای بررسی نحوه پاسخگویی به تصمیم احزاب ائتلافی حاضر در دولت مبنی بر احضار رئیس جمهور به دادگاه خبر دادند.

حمایت قاطع رایس از کاندیدای دموکرات

"کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا در حمایت از نامزد دموکراتها تاکید کرد که در صورت برگزیده شدن باراک اوباما به عنوان رئیس جمهوری آتی این کشور، آمریکا در امنیت خواهد بود.

پاسخ ایران به گروه 1+5

تهران نامه ای را به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به بسته پیشنهادی گروه 1+5 تحویل داد. نماینده روسیه در سازمان ملل در این زمینه اعلام کرد که در مذاکرات تلفنی اخیر گروه 1+5 ، توافقی برای تحریم های بیشتر ایران صورت نگرفته و شش کشور برای اعمال تحریم های جدید به توافق نرسیده اند.

انفجار در خط لوله نفتی تفلیس - باکو

در خط لوله نفتی باکو - تفلیس- جیهان در نزدیکی روستای رفاهیه از توابع استان" ارزنجان" در شرق ترکیه انفجاری روی داد. شرکت" بریتیش پترولیوم" که مسئول پروژه انتقال نفت خام از این لوله ها در کشورهای آذربایجان و گرجستان است علت این انفجار را بروز حریق در یکی از تجهیزات انتقال اعلام کرده است.

کودتای نظامی در موریتانی

نظامیان موریتانی با دستگیر کردن رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور، یک کودتای نظامی بدون خونریزی را به اجرا گذاشتند که ازسوی جامعه جهانی به شدت محکوم شد. رهبران کشورها خواستار آزادی تمامی افراد بازداشت شده ، هستند.

سفر بشار اسد به ترکیه

رئیس جمهوری سوریه برای دیدار با شماری از مقام های ترکیه از جمله نخست وزیر و رئیس جمهور این کشور به آنکارا سفر کرد. سفر اسد به ترکیه به دعوت "عبدالله گل" و "رجب طیب اردوغان" صورت گرفت و در این سفر دو طرف اوضاع منطقه را بررسی کردند.

پیشرفت در مذاکرات زیمبابوه

بر اساس توافق صورت گرفته میان طرفین درگیر در زیمبابوه، چانگیرای با عنوان نخست وزیر یک دولت انتقالی را تشکیل می دهد و این دولت تا زمان برگزاری انتخابات مجدد در راس کار خواهد بود. زمان برگزاری انتخابات هنوز مشخص نشده است.

بر همین اساس، موگابه نیز به عنوان رئیس جمهوری البته با اختیاراتی کمتر در قدرت حضور خواهد داشت تا لحظه ای که زمان بازنشستگی او فرا برسد و از این پس موگابه عنوان "رئیس جمهوری پایه گذار" را خواهد داشت.

آزادی گروگان های فرانسوی در افغانستان

با تلاش و رایزنی مقامات افغان و فرانسوی، دو گروگان ربوده شده فرانسوی که دو هفته قبل ربوده شده بودند آزاد شدند. ادامه تنش ها در افغانستان، زمینه را برای سودجویی برخی گروههای آدم ربا که فارق از مسائل سیاسی یا جنگ های نظامی، به قصد گرفتن پول، آدم ربایی می کنند فراهم کرده است.

برگزاری سومین کنفرانس بین المللی علماء اسلامی

سومین کنفرانس بین المللی علماء اسلامی در جاکارتا پایتخت اندونزی با هدف ایجاد صلح در دنیای اسلام برگزار شد.

آغاز بازیهای المپیک 2008 در پکن

بازیهای المپیک 2008 در پکن با حضور بسیاری از سران کشورهای جهان و بیش از 12 هزار خبرنگار کار خود را آغاز کرد.