گرجستان آتش بس موقت اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گرجستان این آتش بس را موقت خوانده است و این در حالی است که شبکه خبری الجزیره در آخرین خبرهای خود از حضور نظامیان گرجی در مرکز اوستیای جنوبی خبر داد.

در همین رابطه خبرنگار خبرگزاری فرانسه که در محل درگیریها حضور دارد از حرکت تانکها و نیروهای روسی به سمت محل اصلی درگیرهای امروز گرجستان و اوستیا خبر داد.

با وجود اظهارات شب گذشته رئیس جمهوری گرجستان درباره آتش بس یک جانبه و آمادگی برای مذاکره با رهبران اوستیای جنوبی، تفلیس از نیمه شب گذشته عملیات نظامی خود علیه این منطقه را اغاز کرد.

با وجود حمله گسترده نیروهای گرجی، بعد از گذشت چند ساعت تفلیس رسما آغاز عملیات نظامی علیه اوستیای جنوبی را اعلام کرده و حمله به "تسخینوالی" مهمترین شهر اوستیا، را نیز با توپخانه سنگین آغاز کرد.

بر اساس اعلام مقامات اوستیا، در حملات شب گذشته تا صبح امروز دستکم 15 نفر کشته شده اند.

ازسوی دیگر، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه که در پکن حضور دارد، پس از حمله جنگنده های روسی به خاک گرجستان گفت: حمله نیروهای گرجی به اوستیای جنوبی معامله به مثل خواهد شد.