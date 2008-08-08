  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۸ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۱۰

سومین نمایشگاه تصویرگری لغتنامه‌ها به "گورخر" رسید

سومین نمایشگاه تصویرگری لغتنامه‌ها به "گورخر" رسید

سومین نمایشگاه بین‌المللی تصویرگری لغتنامه‌ها با موضوع "گورخر" پائیز امسال از سوی گروه نقطه در گالری آریا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقمندان به شرکت در این نمایشگاه می‌توانند آثار خود را با تکنیک آزاد تا 15 شهریور در ابعاد 25 در 25 سانتیمتر بدون حاشیه و قاب به گالری آریا ارسال کنند. ارائه عکس هنرمند و فرم شرکت نیز الزامی است.

نمایشگاه گورخر در داخل و خارج ایران برگزار و آثار پذیرفته شده 9 ماه پس از برپایی نمایشگاه به شرکت‌کنندگان بازگردانده می‌شود. فرم شرکت در این رویداد سالانه در نشانی www.loghatnameh.net در دسترس است و کتاب آثار نیز با همین مضمون چاپ می‌شود.

نگارخانه آریا در خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از سه‌راه شهید بهشتی، کوچه زرین، شماره 11 واقع و شماره‌های تماس آن 88716401 و 88727083 است. دومین نمایشگاه تصویرگری لغتنامه‌ها آذرماه پارسال برگزار شد و موضوع نخستین دوره آن "فیل" بود.

کد مطلب 729259

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها