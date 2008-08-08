به گزارش خبرگزاری مهر، علاقمندان به شرکت در این نمایشگاه می‌توانند آثار خود را با تکنیک آزاد تا 15 شهریور در ابعاد 25 در 25 سانتیمتر بدون حاشیه و قاب به گالری آریا ارسال کنند. ارائه عکس هنرمند و فرم شرکت نیز الزامی است.

نمایشگاه گورخر در داخل و خارج ایران برگزار و آثار پذیرفته شده 9 ماه پس از برپایی نمایشگاه به شرکت‌کنندگان بازگردانده می‌شود. فرم شرکت در این رویداد سالانه در نشانی www.loghatnameh.net در دسترس است و کتاب آثار نیز با همین مضمون چاپ می‌شود.

نگارخانه آریا در خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از سه‌راه شهید بهشتی، کوچه زرین، شماره 11 واقع و شماره‌های تماس آن 88716401 و 88727083 است. دومین نمایشگاه تصویرگری لغتنامه‌ها آذرماه پارسال برگزار شد و موضوع نخستین دوره آن "فیل" بود.