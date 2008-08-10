میثاقیان برای مذاکره نهایی به اهواز رفت

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر میثاقیان که عصر پنجشنبه هفته گذشته با شهرام شفیع زاده، مدیرعامل و محمدجواد شفیع زاده، قائم مقام باشگاه استقلال اهواز مذاکره کرده بود، پس از شکست این تیم برابر مس کرمان، بار دیگر راهی اهواز شد تا برای قبول هدایت آبی پوشان اهوازی مجددا با مسئولان این باشگاه وارد مذاکره شود.

در صورت توافق طرفین، اکبر میثاقیان هدایت تیم استقلال اهواز را تا پایان فصل جاری برعهده می گیرد و از فردا تمرینات این تیم زیر نظر وی پیگیری می شود.

طی دو دیدار گذشته استقلال اهواز در هشتمین دوره لیگ برتر، رضا احدی به عنوان سرمربی موقت هدایت این تیم را برعهده داشت که در این مدت یک تساوی برابر پگاه و یک شکست سنگین مقابل مس کرمان، در کارنامه این تیم ثبت شد.