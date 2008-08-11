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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۳۴

کمیسیون حمایت از مصرف کننده اروپا در اندیشه تولید سیگارهای هوشمند است

کمیسیون حمایت از مصرف کننده اروپا در اندیشه تولید سیگارهای هوشمند است

کمیسیون حمایت از مصرف‌ کننده اتحادیه‌ اروپا در نظر دارد با اجرای طرح تولید سیگار بی‌خطر به حفظ جان مردم کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترزریا، همه ساله در اروپا هزاران نفر از ضررهای ناشی از آتش‌ سیگار ، آسیب می بینند.

از همین رو کمیسیون حمایت از مصرف‌ کننده اتحادیه‌ اروپا در نظر دارد، آتش ‌سوزی‌های‌ ناشی از آتش سیگار را از این پس ناممکن سازد.

به گفته‌ "ماگلنا کنوآ" رئیس این کمیسیون، قرار است حداکثر تا سه سال دیگر سیگارهایی به بازار عرضه شوند که به‌طور خودکار خاموش می ‌شوند. سیگارهای نسل جدید، چند دقیقه پس از پک‌ زدن خود به‌خود خاموش می‌شوند. 

هدف از اجرای طرح سیگار بی‌خطر، تامین و تضمین شرایط ایمنی هنگام کشیدن سیگار است.

 


 

کد مطلب 729298

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