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۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۰۴

درخواست سازمان بهداشت جهانی برای مقابله مشترک کشورها با بیماری ایدز

درخواست سازمان بهداشت جهانی برای مقابله مشترک کشورها با بیماری ایدز

مدیر کل سازمان بهداشت جهانی ابراز امیدواری کرد که جامعه بین المللی با همکاری های مشترک، با بیماری ایدز مقابله کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مارگرت چن در ملاقات با "خوزه آنخل کاردووا" وزیر بهداشت مکزیک اظهار داشت: بیماری ایدز سخت ترین و تخریب کننده ترین بیماری پیش روی بشریت است و دولت ها و نهادهای مختلف کشورهای جهان و مبتلایان به این بیماری باید با همکاری و همبستگی، با تهدید ناشی از این بیماری مقابله کنند.

مدیر کل سازمان بهداشت جهانی در سخنان خود از جامعه بین المللی درخواست کرد که با تلاش های بیشتر هرچه زودتر تعصب و تبعیض علیه بیماران مبتلا به ایدز را برطرف کنند.

وی همچنین از برگزاری نشست بین المللی بیماری ایدز در مکزیک ابراز قدردانی کرد.

از سوی دیگر، سزار نونزمدیر بخش آمریکای لاتین برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز، اظهار داشت: در سال گذشته، هزینه درمان و پیشگیری از بیماری ایدز در جهان به 10 میلیارد دلار رسیده  و پیش بینی می شود تا سال 2010 میلادی، این رقم دست کم 50 درصد افزایش یافته و برای کمک رسانی بیشتر به بیماران مبتلا به ایدز اختصاص داده شود.

کد مطلب 729299

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