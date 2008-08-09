بازیهای لیگ نباید به هر عنوانی لغو شود/ پیروزی بزرگی را بدست آوردیم

مسعود رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص لغو دیدار تیم فوتبال فولاد خوزستان برابر سایپا گفت: پیش بینی می کردیم به خاطر حضور پنج بازیکن سایپا در تیم ملی این مسابقه لغو شود. البته ما از این موضوع متضرر نشدیم اما مسئولان نباید به هر عنوانی در برگزاری دیدارهای لیگ برتر وقفه ایجاد کنند.

وی ادامه داد: از دیدگاه کلی می توان در مسابقاتی همچون غرب آسیا به بازیکنان جوان تر و تیم های پایه که در برگزاری دیدارهای تدارکاتی با مشکل های زیادی مواجه هستند، میدان داد تا آنها از چنین فرصت هایی برای معرفی و آماده سازی خود استفاده کنند اما وقتی قوانین این مسابقات تاکید بر استفاده از نفرات اصلی دارد، مسئولان می توانستند با دعوت مساوی بازیکنان از همه تیم ها، مانع از لغو دیدارهای لیگ برتر شوند.

مدیرعامل باشگاه فولادخوزستان در مورد پیروزی این تیم برابر مقاومت سپاسی شیراز افزود: شروع امیدوار کننده ای داشتیم. ما پس از چالش های بزرگ رقابت های پلی آف و همچنین انتقال امتیاز سپاهان نوین از اصفهان به اهواز، با دمیده شدن سوت آغاز آن مسابقه، پیروزی بزرگی را بدست آوردیم و پس از مدتها نفس راحتی کشیدیم.

رضائیان در خصوص اینکه هنوز برخی از مسئولان اصفهانی در تلاشند تا به نوعی امتیاز تیم سپاهان نوین را به این شهر برگردانند، تصریح کرد: علاقه ای ندارم در مورد این مسائل صحبت کنم زیرا اگر ما مجوز نداشتیم نمی توانستیم در اولین دیدار لیگ به میدان برویم. ضمن اینکه فدراسیون به عنوان مرجع اصلی تصمیم گیری های این چنینی باید در مورد صحت این انتقال پاسخگو باشند.

وی اظهار داشت: از زمان جدایی از شرکت فولاد، در نحوه پرداخت تعهدات مالی خود با مشکل هایی مواجه شده ایم. البته مشکل مالی نداریم بلکه برای پرداخت ها باید مراحل اداری مختلفی را پشت سر بگذاریم. با توجه به این مسائل هنوز پیش قراردادهای بازیکنان را پرداخت نکرده ایم اما آنها با تمام توان در تمرینات و مسابقات به میدان می روند.

مدیرعامل باشگاه فولادخوزستان در پایان در مورد عملکرد جلالی گفت: زود است که در این مورد اظهار نظر کنیم اما احساسم این است که روزهای خوبی را مجید جلالی پیش رو خواهیم داشت.