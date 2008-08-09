پرسپولیس می تواند در آسیا موفق شود / داماش را به لیگ برتر می آوریم

رضا شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد تیم پرسپولیس در نخستین دیدار لیگ برتر گفت: درست است که در آن دیدار پرسپولیس تیم سایپا را از پیش رو برداشت اما آنچه به چشم آمد ناهماهنگی نفرات تیم بود. البته با گذشت زمان و استفاده از تمام بازیکنان، هماهنگی لازم بین همه نفرات ایجاد می شود و آنها می توانند همانند فصل گذشته حضور پرقدرتی در لیگ داشته باشند.

وی در مورد جذب نفرات فراوان توسط تیم پرسپولیس در فصل نقل و انتقالات ادامه داد: با توجه به حضور پرسپولیس در سه جام مهم لیگ حرفه ای فوتبال آسیا، لیگ برتر و جام حذفی و احتمال خستگی و مصدومیت بازیکنان به علت حضور در دیدارهای مختلف، بهترین کار در فصل نقل و انتقالات جذب بازیکنان متعدد بود زیرا بازیکنان جانشین می توانند در روزهای سخت به یاری پرسپولیس بیایند.

کاپیتان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس همچنین تاکید کرد: مطمئنا پرسپولیس با نفراتی خوبی که در اختیار دارد و همچنین درایت قطبی و سایر اعضای کادر فنی می تواند در مسابقات لیگ حرفه ای فوتبال آسیا نتایج قابل قبولی کسب کرده و حتی جزو تیم های مدعی قهرمانی آن رقابت ها به شمار آید.

وی در خصوص تمایل خود برای مربیگری در تیم پرسپولیس، اظهار داشت: باید در تیم های دیگر تجربه کسب کنم و پس از آن به پرسپولیس باز گردم. امروز حضورم در کادر فنی پرسپولیس صحیح نیست چون تجربه کافی ندارم اما همیشه دوست دارم روزی به این تیم بازگشته و به موفقیت آن کمک کنم.

شاهرودی در پایان در مورد تیم داماش گفت: تمام هدف کادر فنی جدید تیم، موفقیت داماش است و مطمئنا در این فصل به نحوی برنامه ریزی می کنیم که در نهایت بتوانیم جزو تیم های صعود کننده به نهمین دوره لیگ برتر باشیم.