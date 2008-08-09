شبکه اختصاصی VPN در شرکت برق غرب مازندران راه اندازی می شود

محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این طرح شبکه های محلی امور هفتگانه این شرکت با یکدیگر مرتبط می شوند و برخی نرم افزارهای مورد نیاز به صورت متمرکز اجرا می شود.

وی افزود: بهبود بهره وری، کاهش هزینه های عملیاتی، تامین امنیت مورد نیاز و دسترسی به هنگام اطلاعات مورد نیاز از جمله مزایای راه اندازی این شبکه اختصاصی است.

وی خاطرنشان کرد: این طرح با هدف کاهش زمان مکاتبات اداری و جلوگیری از کاغذ بازی در این شبکه اجرا می شود.

به گفته حسینی، با تلاش همکاران مرکز رایانه شرکت، طرح جابجایی اتاق سرور و تجهیزت جانبی شبکه لن با موفقیت انجام شد.

این کارشناس مسئول ادامه داد: تاکنون پراکندگی دفاتر و شعب زیرمجموعه، دسترسی به موقع به اطلاعات را مشکل کرده بوده که با اجرای شبکه وی پی ان، این مشکل برطرف می شود.

ستاد شرکت توزیع برق غرب مازندران با 320 هزار مشترک در چالوس مستقر است.