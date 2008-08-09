92 ایستگاه باران سنجی در لرستان وجود دارد

قاسم سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها 13 ایستگاه باران سنجی در لرستان وجود داشته است که امروز این تعداد ایستگاه ها به 92 ایستگاه افزایش یافته است.

وی با اشاره به فعالیت 9 اداره هواشناسی در استان لرستان بیان داشت: در حال حاضر ادارات هواشناسی در سطح شهرستانهای خرم آباد، الیگودرز، بروجرد، پلدختر، الشتر، دورود، ازنا، کوهدشت و نورآباد فعالیت دارند.

مدیرکل سازمان هواشناسی استان لرستان با اشاره به فعالیت ایستگاه هواشناسی کشاورزی سیلاخور افزود: ایستگاه سیلاخور در سال 1376 در زمینی به مساحت 20 هزار متر مربع و با زیربنای 200 متر مربع که از سازمان کشاورزی به سازمان هواشناسی واگذار شد احداث و در سال 1377 به بهره برداری رسید.

سعیدی همچنین به فعالیت ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک تکمیلی ایمان آباد و ایسنگاه ریمله یادآور شد: به زودی دو ایستگاه سینوپتیک تکمیلی شول آباد در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع و 160 متر زیربنا و سپید دشت در زمینی به مساحت چهار هزار متر و ساختمانی با زیربنای 60 متر احداث و به بهره برداری خواهند رسید.