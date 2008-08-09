عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-در پی وقوع انفجار روزگذشته در تلعفر در شمال عراق دست کم 21 تن کشته و 72 تن دیگر زخمی شدند.
-مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق در اولین سفر خود به کرکوک بعد از سقوط صدام در سال 2003 بر کردی بودن کرکوک تاکید کرد.
-در خلال نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد نمایندگان روسیه و گرجستان درباره وقوع خشونت و درگیری در اوستیای جنوبی یکدیگر را متهم کردند.
-شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست خود را بدون دستیابی به توافقنامه ای تا امروز شنبه به حالت تعلیق درآورد.
-میخائیل ساکاشوئیلی رئیس جمهوری گرجستان تا ساعاتی دیگر حالت فوق العاده در این کشور اعلام می کند.
-احمد بن حلی معاون دبیرکل اتحادیه عرب شب گذشته وارد نواکشوت پایتخت موریتانی شد تا با محمد ولد عبدالعزیز که علیه رئیس جمهوری کشورش دست به کودتا زد دیدار کند.
-کاندولیزا رایس وزیر امورخارجه آمریکا از مسکو خواست تا نیروهای خود را از خاک گرجستان کنار بکشد.
-دبیر شورای امنیت ملی گرجستان اعلام کرد : کشورش هزار تن از نیروهای مستقر خود را در عراق به منظور مقابله با دخالت نظامی روسیه بیرون می کشد.
-تلاش جمعی از افسران دریایی در گینه بی سائو برای کودتا خنثی شد.
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