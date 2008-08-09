سینمای آسیا در مرکز توجه جشنواره فیلم تورنتو است

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد در میان فیلم‌های اسپانیایی جشنواره تورنتو 2008 می‌توان به کمدی "آشیانه خالی" دانیل بورمن اشاره کرد که در بخش گالا پخش می‌شود. سسیلیا راث ("همه چیز درباره مادرم") ستاره این فیلم روی فرش قرمز ظاهر می‌شود.





فیلم سریلانکایی "رفیق" اومبرتو پازولینی در بخش سینمای معاصر جهان پخش می‌شود

خاویر کامارا ("با او حرف بزن") و ماریبل وردو ("هزارتوی پن") در درام خانوادگی "گل‌های آفتابگردان کور" نقش‌آفرینی می‌کنند که اولین بار در سطح بین‌المللی در بخش سینمای معاصر جهان به نمایش درمی‌آید. داستان این فیلم در دوران جنگ داخلی اسپانیا روی می‌دهد.

"شاخ وفور نعمت" کارلوس تابیو، "پنجره" کارلوس سورین، "عشق رادیو" لئوناردو دو آرماس و "بازگشت با هانسالا" چاس گوتیرز دیگر فیلم‌های اسپانیایی زبان هستند که اولین بار در دنیا در جشنواره تورنتو پخش می‌‌شوند.

فیلم پرویی "خدایان" ساخته خوسوئِی مندز و "من منفجر می‌شوم" به کارگردانی جراردو نارانخو فیلمساز مکزیکی نیز اولین بار در آمریکای شمالی در بخش Vanguard به نمایش درمی‌آیند و "آواز پرنده" آلبرت سرا برای نمایش در بخش "تصاویر" انتخاب شده است.

مستند "تموا غیرجذاب" ساخته خوان خوزه لوزانو درباره زندگی و کار هولمان موریس، خبرنگار تجسسی نیز در بخش "حلقه به حلقه" پخش خواهد شد. آسیای جنوب‌شرقی نیز امسال حضوری قوی در جشنواره تورنتو دارد. ناندیتا داس بازیگر هندی با "فراق" در بخش سینمای معاصر جهان تورنتو حضور دارد که اولین تجربه کارگردانی او و فیلمی درباره تقابل مذهبی در ایالت گجرات هند در سال 2002 است.

"زیر درخت" به کارگردانی گارین ناگروهو فیلمساز اندونزیایی و تریلر "در سایه ناگا" به کارگردانی پهاوات پانانگاسیری کارگردان تایلندی دیگر نمایندگان سینمای آسیا در بخش سینمای معاصر جهان هستند.

"رفیق" به کارگردانی اومبرتو پازولینی تولید مشترک ایتالیا، آلمان و سریلانکا فیلم دیگر این بخش است. "رفیق" اولین تجربه کارگردانی پازولینی است که سال 1998 برای تهیه فیلم بریتانیایی "فول مانتی" نامزد اسکار شد. داستان درباره تلاش 23 سریلانکایی است که برای دریافت ویزای اروپا یک تیم ملی هندبال جعلی تشکیل می‌دهند.

فیلم هندی Kanchivaram ساخته پریادارشان درباره فداکاری‌هایی که یک بافنده برای دخترش انجام می‌دهد، در بخش نمایش‌های ویژه پخش می‌شود و هیروکازو کوره ـ ادا ژاپنی نیز با اولین نمایش بین‌المللی "قدم زنان" در تورنتو حاضر است.

فیلم کوره ـ ادا درامی خانوادگی درباره دیدار بچه‌ها با والدین سالخورده‌شان 15 سال پس از غرق شدن فرزند بزرگتر آنان است. کوره ـ ادا سازنده فیلم تحسین شده "پس از زندگی" است. "شهر پلاستیکی" ساخته یو لیک - وای تولید مشترک برزیل، چین، هنگ کنگ، ژاپن نیز اولین بار در آمریکای شمالی پخش می‌شود.

از دیگر فیلم‌های آسیایی جشنواره تورنتو می‌توان به فیلم کره‌ای "کوهستان بی‌درخت" سو یانگ کیم اشاره کرد که اولین بار در دنیا به نمایش درمی‌آید، همین طور دو فیلم "آدلا" ساخته آدولفو آلیکس جونیر و "همه اطراف ما" ریوسوکه هاشیگوچی که اولین بار در سطح بین‌المللی پخش می‌شوند.

"آشیل و لاک‌پشت" فیلم جدید تاکشی کیتانو ژاپنی در بخش جنبی "استادان" به نمایش درمی‌آید. او در این فیلم به نقش یک هنرمند بی‌استعداد اما متعهد نیز ظاهر شده است. "آشیل و لاک‌پشت" در عین حال یکی از فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره ونیز امسال است.

فیلم ژاپنی The Sky Crawlers ساخته اوشی مامورو که یکی دیگر از فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره ونیز 2008 است، برای نمایش در بخش "تصاویر" جشنواره تورنتو انتخاب شده و "شعله اقیانوس" لیو فندو از هنگ کنگ نیز در بخش Vanguard پخش می‌شود.

سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو از چهارم سپتامبر (14 شهریور) با نخستین نمایش جهانی درام "پشندیل" به کارگردانی پل گراس آغاز می‌شود و تا 13 سپتامبر (23 شهریور) ادامه دارد.