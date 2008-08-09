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۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۰۱

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است . مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهند داشت .

آیه روز:

یا أیها الذین آمنوا کونوا قَوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون .

اى اهل ایمان همواره در همه امور قیام کننده براى خدا و گواهان به عدل و داد باشید  و نباید دشمنى با گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نورزید، عدالت کنید که آن به پرهیزکارى نزدیکتر است و از خدا پروا کنید زیرا خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است .

سوره مائده، آیه 8

ذکر روز شنبه:

حدیث امروز:

حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:

سیئه تسوءک خیر عند الله من حسنه تعجبک .

کار بدی که تو را ناراحت و پشیمان می سازد نزد خدا بهتر از کار نیکی است که تو را مغرور می سازد .

کد مطلب 729366

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