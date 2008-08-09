افزایش 10 میلیون متر مکعبی ظرفیت تولید گاز پالایشگاه پارسیان 2

علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر، سقف تولید گاز در شرکت مناطق نفت مرکزی در سال گذشته را 305 میلیون متر مکعب اعلام کرد و افزود: این شرکت در حدود 70 درصد گاز کشور را تامین کرده است.

ضیغمی همچنین سقف تولید گاز پالایشگاههای پارسیان 1 و 2 در سال 86 را حدود 5/84 میلیون متر مکعب عنوان و تصریح کرد: این میزان در پیک مصرف امسال به 94.5 میلیون متر مکعب خواهد رسید.

وی در پایان تصریح کرد: براساس برنامه، تلاش می کنیم ظرف 10 ساله آینده ظرفیت تولید نفت از 160 هزار بشکه به 500 هزار بشکه، ظرفیت تولید گاز از 303 میلیون متر مکعب به 500 میلیون متر مکعب و توان تولید میعانات گازی به 120 هزار بشکه در روز برسد.