افزایش 30 درصدی ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد گروه پزشکی

دکتر محمدحسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این دوره از پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی رشته - محل های جدید برای پذیرش دانشجو اضافه شده است.

وی یادآور شد: ظرفیت پذیرش برای سال تحصیلی 87 - 86 یک هزار و 17 نفر بود که این تعداد برای سال تحصیلی 88 - 87 در مقطع کارشناسی ارشد گروه پزشکی به یک هزار و 309 نفر افزایش یافت.

اسدی خاطرنشان کرد: تغییرات ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد گروه پزشکی در 45 رشته 368 نفر است و این به دلیل تغییرات ظرفیت در برخی از دانشگاه ها و اضافه شدن رشته های جدید در سایر دانشگاه ها بوده است.

وی تأکید کرد: ظرفیت پذیرش در شعب بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی اهواز، تهران، تبریز و کرمان 158 نفر تعیین شده است.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی که در روز 30 خرداد با رقابت 41 هزار داوطلب در 31 دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار شده است. پذیرش در کلیه رشته ها به جز طب سنتی به صورت یک مرحله ای است.



