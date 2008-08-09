ضرورت ایجادشبکه ملی اینترنت برای ارتباطات داخلی/ اینترنت ملی مبهم است

رمضانعلی صادق زاده نائب رییس کمیته مخابرات در مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح طرح شبکه ملی اینترنت پرداخت و گفت: در ابتدا نام این طرح اینترنت ملی در نظر گرفته شده بود که در وهله اول یک واژه نامانوس به حساب می آمد، از این رو با پیشنهاد بنده این طرح به شبکه ملی اینترنت تغییر نام یافت.

وی اظهار داشت: ایجاد شبکه ملی اینترنت از سه بعد اقتصادی، فنی و امنیتی می تواند موثر واقع شود. از نظر اقتصادی، هزینه های ورود و خروج داده ها را کاهش می دهد. از نظر فنی نیز باعث افزایش سرعت اینترنت و هاستینگ داخلی می شود و از نظر امنیتی دسترسی اتباع خارجی را به اطلاعات داخلی غیر ممکن می سازد.

صادق زاده خاطرنشان کرد: از نظر بنده ارتباطات داخلی باید از طریق شبکه ملی اینترنت انجام گیرد و تنها جهت ارتباطات بین المللی از همان اینترنت جهانی استفاده شود.

وی ادامه داد: ایده ایجاد شبکه ملی اینترنت یک ایده تحسین برنگیز و خوبی است ولی باید در این راستا از مراکز داده های کشور و بخش خصوصی استفاده کرد. به عبارتی دولت باید در جهت ایجاد شبکه ملی اینترنت با این بخش یک تعامل مناسبی را برقرار کند.

صادق زاده اظهار داشت: دولت باید برای اجرایی شدن این طرح بودجه خوبی در نظر بگیرد و آن را سریعتر به مرحله اجرا بگذارد تا دچار مرور زمان نشود و تازگی خود را هم از دست ندهد.