استراتژی نظامی آمریکا در عراق شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "جان ابی زید" یک ژنرال سابق آمریکایی در گفتگو با روزنامه آلمانی "دی ولت" اظهار داشت: آمریکا در خاورمیانه یک مهره فرعی است و بازیگران اصلی در این منطقه مردم می باشند.

ابی زید با اشاره به اینکه با گذشت پنج سال از شروع هجوم آمریکا به عراق هنوز هیچ صلحی در منطقه برقرار نشده است استراتژی نظامی آمریکا در این کشور را شکست خورده ارزیابی کرد.

وی همچنین با اشاره به مسائل و مشکلات فراوانی که در خاورمیانه وجود دارد از جمله مسئله عراق و افغانستان خاطر نشان کرد: هیچ کدام از این مشکلات را نمی توان امروز و فردا یا حتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا حل کرد.

این مقام سابق ارتش آمریکا با تاکید بر اینکه درخاورمیانه یک گرایش دگرگونی تمدن ها ایجاد شده است که تا مدتها ادامه خواهد داشت اظهار داشت: ما نمی توانیم خاورمیانه را کنترل کنیم. بنابراین باید از نفوذ و تاثیر مستقیم بر این منطقه به نفوذ غیر مستقیم روی آوریم. ما باید بفهمیم که فرهنگ ما در این منطقه پذیرفته نمی شود.

وی در ادامه به مشکل القاعده درعراق و افغانستان اشاره کرده و اظهار داشت: وقتی ما القاعده را در یک نقطه سرکوب می کنیم آنها به مکان دیگری روی می آورند. زمانی که ما ضعف این گروه در افغانستان را تجربه می کنیم شاهد لشکرگشی آنها به عراق هستیم. حالا که ضعف آنها در عراق را می بینیم شاهد حضور رو به رشد آنها در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان هستیم.

ژنرال ابی زید همچنین در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: ما نمی توانیم مدت طولانی در عراق بمانیم .

این ژنرال سابق آمریکایی در بخش دیگری از این گفتگو به مسئله هسته ای ایران اشاره کرده و رویکرد اخیر آمریکا برای گفتگو با ایران در این زمینه را مناسب ارزیابی کرد.



