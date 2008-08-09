به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی دارابی افزود: طی سالهای گذشته، 44 دبیرستان در سطح کشور راه اندازی شده که 22 دبیرستان متعلق به دختران و 22 دبیرستان نیز متعلق به پسران است و امسال نیز 20 دبیرستان دیگر به این مجموعه ها اضافه می شود.

وی یادآور شد: همواره در هر زمینه شاهد وجود مراکز و هنرستانهای آن حوزه هستیم به عنوان نمونه برای احیای موسیقی هنرستان موسیقی، برای ارتقای ورزش مدارس و هنرستانهای ورزشی و برای پنهان نمادن ادب فارسی مجموعه مدارس فرهنگ راه اندازی شده و در این زمینه برای حفظ هویت دینی خود به مراکز آموزشی این چنینی نیاز داشتیم که دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی راه اندازی شد.

مدیر دفتر برنامه ریزی و توسعه مدارس علوم و معارف اسلامی از این دبیرستانها به عنوان حلقه اتصال حوزه های علمیه و آموزش رسمی کشور یاد کرد و افزود: دروس این دبیرستانها برگرفته از دروس عمومی دبیرستانهای کنونی و برخی از دروس حوزه های علمیه و تربیت معلم است، به گونه ای که در سال اول احکام و اخلاق تدریس شده و در سالهای بعد معارف و تفسیر قرآن نیز به دیگر دروس اضافه می شوند.

حجت الاسلام دارابی گفت: یکی از نقاط ضعف ما در نظام آموزشی تکیه بر حافظه دانش آموزان است، اما در این دبیرستانها مطالب در گروه های علمی به مباحثه گذاشته می شوند.

به گفته وی 20 دبیرستانی که امسال افتتاح می شوند در استانهایی چون فارس ، بوشهر، آذربایجان غربی و زنجان خواهند بود .