مرکز تحقیقات اختلال رفتاری در ایلام راه اندازی می شود

دکتر کورش ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: با توجه به اینکه استان ایلام در زمینه خودکشی و خودسوزی و خشونتهای منجر به مرگ در رتبه های بالای کشوری قرار دارد، راه اندازی این مرکز در این استان ضروری است.

وی افزود: خودکشی در استان ایلام به عنوان یک معضل اجتماعی نیاز به بررسی بیشتر در مورد علل آن دارد و این کار نیاز به کار کارشناسی شده و تحقیقات علمی دارد.

این مسئول با اشاره به اینکه مجوز راه اندازی این مرکز در سفر هیئت دولت به استان ایلام اخذ شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ساخت این مرکز در مراحل اولیه خود است و 100 میلیون تومان اعتبار نیز برای شروع کار آن اختصاص یافته است.

ساکی بیان داشت: مهمترین هدف از ایجاد این مرکز شناسایی علمی و کارشناسی علل خودکشی و خشونت در استان ایلام است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام درباره بودجه داشگاه علوم پزشکی نیز گفت: بودجه این داشنگاه در بخش عمرانی افزایش پیدا کرده است اما اعتبارات جاری این دانشگاه افزایش نداشته است.

استان ایلام یکی از کانونهای بحرانی در زمینه خودکشی در کشور است.