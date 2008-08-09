محسن حکیم در گفتگو با مهر: مقامهای مهم در مسیر تهران -بغداد/ روابط عراق و ایران در بهترین سطح است

سید محسن حکیم در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت : چند شخصیت مهم در چند روز آینده به ایران خواهند آمد و همچنین در روزهای آینده برخی از مسئولان مهم جمهوری اسلامی ایران به عراق سفر خواهند کرد که این سفرها نشان دهنده استحکام روابط میان دو کشور است.

وی افزود : سفرهای متعدد مقامهای جمهوری اسلامی ایران و در رأس آنها سفر مهم اخیر دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری و همچنین سفر آقای لاریجانی و دکتر متکی به بغداد و متقابلا سفر مقامهای مهم عراق از جمله رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس پارلمان تاکیدی بر استواری و تحکیم روابط میان دو کشور دوست و برادر است.

حکیم گفت : نزدیک به 100 پروتکل همکاری میان ایران و عراق پس از سرنگونی صدام تا کنون امضا شده است که در رابطه عراق و کشورهای دیگر اینگونه نبوده و بی سابقه است. در واقع، عمق این روابط را می توانیم در همکاری در زمینه مسائل علمی، حوزه های علمیه، زوار و عتبات عالیات مشاهده کنیم.

وی با اشاره به گسترش مبادلات اقتصادی میان بغداد و تهران اظهار داشت : تبادل اقتصادی بین دو کشور در سال گذشته تقریبا 3 میلیارد دلار بود و امسال قطعا از این میزان فراتر خواهد رفت و پیش بینی می شود که سطح مبادلات تجاری میان دو کشور به سقف 10 میلیارد دلار برسد.

حکیم افزود: ما شاهد ارتباطات گسترده فرهنگی بودیم، چند روز پیش برای اولین بار از زمان سرنگونی صدام، هیئت بسیار بزرگی متشکل 160 نفر از فرهیختگان و اصحاب قلم از عراق به جمهوری اسلامی ایران آمدند.

اخیرا رسانه هایی مانند العربیه به جوسازی علیه ایران پرداخته و با بزرگنمایی فعالیتهای برخی گروههای کم اهمیت و بی تاثیر در روند سیاسی که وابسته به اقلیت هستند، در جهت برهم زدن روابط حسنه ایران وعراق تلاش می کنند به عنوان مثال گروه کم اهمیتی مانند جبهه الحوار الوطنی وابسته به اقلیت اخیرا نشستی در بصره به طور غیر قانونی برگزار کرده و به زعم خود خواستار بسته شدن کنسولگری ایران در بصره و اخراج سفیر تهران از بغداد شده و اینگونه القا کرده که ایران در عراق دخالت می کند و شبکه هایی مانند العربیه هم به پوشش گسترده فعالیتها و تحرکات مشکوک این گروه پرداخته اند.

حکیم درباره این تحرکات خصمانه و مشکوک به مهر گفت: اولا روابط ایران و عراق در بهترین سطح خود قرار دارد در واقع سفرهای مکرر مقامهای عراق از جمله رئیس جمهوری، نخست وزیر، رئیس پارلمان و معاونان آنها، تاکیدی بر استحکام این روابط است و ما حتی در چند روز آینده شاهد سفرهای مهمی از عراق به ایران خواهیم بود.

وی درباره علت ادامه جوسازی برخی رسانه های عربی علیه ایران اظهار داشت: استحکام روابط و تلاش بی وقفه مقامهای ایران و عراق برای گسترش آن، واقعیتهای ملموسی است که وجود دارد؛ در برابر این واقعیتها، ادعاها و اتهاماتی مطرح می شود.

مشاور سیاسی عالی رئیس بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق خاطر نشان کرد: دشمنان ملت عراق و دشمنان منافع دو ملت همواره تلاش کرده و می کنند تا همچون زمان دیکتاتوری صدام، میان دو ملت دوست و برادرعراق و ایران، جدایی بیندازند، اما این تلاشهای مذبوحانه هیچ نتیجه ای ندارد، شما می دانید که ملت عراق هرگز به این گفته های سخیف و بی ارزش توجهی ندارد، بنابراین آنچه مهم است، استواری و استحکام روابط است.





