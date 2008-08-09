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۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۱۴

دو نظامی دیگر ارتش آمریکا در عراق کشته شدند

دو نظامی دیگر ارتش آمریکا در عراق کشته شدند

ارتش آمریکا در بیانیه ای از کشته شدن دو نظامی خود در استان الانبار واقع در غرب بغداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این بیانیه آمده است: این دو نظامی در حادثه ای بدون درگیری کشته شدند. تحقیق در این رابطه ادامه دارد.

با کشته شدن این دو نظامی شمار تلفات انسانی ارتش آمریکا در عراق از زمان تهاجم نظامی به این کشور در سال 2003 تاکنون به چهار هزار و 134 نفر رسیده است.

وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) چندی پیش در گزارشی اعلام کرد: ارتش آمریکا در ماه جولای دارای کمترین تلفات از زمان تهاجم نظامی به عراق در سال 2003 تاکنون بوده است.

در حال حاضر 145 هزار نظامی آمریکایی درعراق مستقر هستند.

کد مطلب 729398

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