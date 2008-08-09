ابداع فناوری کدگذاری ژنتیکی گیاهان با همکاری محقق ایرانی در کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر ، دانشمندان سه دانشگاه معتبر بریتیش کلمبیا، تورنتو و گالف از کانادا از جمله مهرداد حاجی بابائی موفق به ارائه فهرست کاملی از نشانگرهای ژنتیکی شده اند که با استفاده از آنها در قالب بررسی ترکیبی می توان به راحتی گیاهان مختلف را از یکدیگر تشخیص داد.

این نگرش چند ژنی تاکنون در موارد گوناگونی مورد آزمایش قرار گرفته و در 70 درصد موارد نیز نتایج کاملا مثبتی به همراه داشته است.

این یافته جدید درحالی ارائه شده است که دانشمندان در کانادا و چند کشور دیگر جهان مدتهاست تلاشهای خود را برای یافتن بخش منحصربفردی از DNA گیاهان با هدف استفاده از آن به عنوان یک نشانگر مطمئن آغاز کرده اند.

به عقیده دانشمندان وجود سیستم جهانی کدگذاری برای گیاهان از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا با استفاده از آن می توان تنوع زیستی گیاهان را به راحتی شناسایی کرده و با استفاده از آن گونه های در حال انقراض را نیز کشف کرد.

گزارش مهر، این پروژه منحصربفرد بخشی از شبکه کدگذاری حیات در کاناداست که با توجه به موفقیت آن در مطالعات حیوانی از جمله پرندگان و جانوران دریایی به شدت مورد توجه دانشمندان کانادایی و مهرداد حاجی بابائی قرار گرفته است.