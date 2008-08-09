سلطانیه در گفتگو با مهر : مذاکرات سازنده بود / احتمال ادامه جلسات ایران و آژانس تا شهریور

علی اصغر سلطانیه سرپرست هیئت ایرانی در مذاکرات دو روزه با هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی به سرپرستی اولی هاینونن معاون امور پادمانهای آژانس در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد : این مذاکرات که روزهای پنجشنبه و جمعه در سازمان انرژی اتمی ایران انجام شد مذاکراتی مثبت در فضایی سازنده، دوستانه و فنی و علمی بود.

به گفته وی در این مذاکرات پیرامون همکاریهای سازمان انرژی اتمی و آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتگو شد.

سلطانیه در پاسخ به این سئوال آیا این مذاکرات تا پیش از جلسه شورای حکام آزانس بین المللی انرژی اتمی در اوایل شهریور ماه تکرار خواهد شد گفت : احتمال دارد مذاکرات در همین رابطه ادامه یابد.

هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی که به سرپرستی اولی هاینونن معاون امورپادمانها و حضور هرمن ناکارتس مسئول بخش منطقه ای پادمان این نهاد بین المللی بامداد پنجشنبه وارد تهران شده است دور گفتگوهای خود را با محمد سعیدی معاون بین الملل و برنامه ریزی سازمان انرژی اتمی وعلی اصغرسلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز کرد.

دور اول این مذاکرات بعد از ظهر دیروز برگزار شد.

سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران روند جاری همکاری و روابط آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران را محور مذاکرات ذکر کرده بودند.

سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اعلام کرده است که اولی هاینونن برای مذاکره درباره‌ برنامه هسته ای ایران به تهران سفر می‌کند اما از توضیح بیشتر خودداری کرده است.

محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اواخر مرداد ماه در آستانه نشست فصلی شورای حکام گزارشی دیگر از روند فعالیتهای هسته ای ایران و همکاریهای ایران و آژانس به اعضای این شورا ارائه خواهد کرد.



