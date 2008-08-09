دوران طلایی "براون" به پایان رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "تونی دونیش" (Devenish) مشاور حزب محافظه کار انگلیس، در گفتگویی با پرس تی وی، ضمن علام این مطلب افزود، کار براون تمام شده چرا که در چند ماه گذشته، وی و حزب کارگر، تمام انتخابات را واگذار کرده اند.

او گفت آخرین مورد شکست حزب کارگر، انتخابات گلاسکو- پایگاه سنی طرفداران این حزب- بود که کسی در سلامت آن تردید نداشت.

به گفته این سیاستمدار انگلیسی، این کشور به نخست وزیری نیاز دارد که مورد اعتماد مردم باشد، یعنی کسی که بتواند مشکلات فزاینده اقتصادی را که دامن گیر جامعه انگیس شده است بر طرف کند اما چنین توانایی در براون دیده نمی شود.

براون که در کابینه تونی بلر معمار اقتصادی انگلیس به شمار می رفت، همه امیدوار بودند وی پس از به قدرت رسیدن به سیسات های موفق خود در حوزه اقتصادی ادامه دهد، اما این مسئله محقق نشد و انگلیس روز به روز تحت حاکمیت براون و کارگر به روزهای رکود خود نزدیکتر می شود.