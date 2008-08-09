نویسنده یهودی آلمان با برگزاری همایش ضداسلامی مخالفت کرد

رالف جیوردانو نویسنده یهودی آلمانی به برگزاری همایش "کنگره ضد اسلامی شدن" که از سوی سیاستمداران راستگرای افراطی اروپا قرار است طی روزهای 19 تا 20 سپتامبر در کلن، آلمان برگزار شود اعتراض کرد. این همایش با هدف اعتراض به اسلامی شدن اروپا و گسترش جمعیت مسلمانان در این قاره برگزار می شود.

زائران کاتولیک آمریکا در راه جشن دینی جان خود را از دست دادند

14 نفر از زائران ویتنامی – آمریکایی کاتولیک که برای یک جشن دینی حضرت مریم (س) به وسیله یک اتوبوس از تگزاس آمریکا خارج می شدند در سانحه ای جان خود را از دست داده و 40 نفر نیز زخمی شدند.

آب زمزم سالم و از انواع باکتریها و میکروبها مبرا است

گزارشهای رسمی ریاست امور حرمین شریفین حاکی از آن است که طی یکسال 1448 میکروسکوپ به منظور بررسی آب زمزم مورد استفاده قرار گرفته که آزمایشات مختلف نشان می دهد آب زمزم بسیار سالم و حتی سالمترین آب است و از انواع باکتریها و میکروبها مبرا است.

امضای توافقنامه همکاری میان آموزشگاه عالی یمن و دانشگاه الازهر مصر

آموزشگاه عالی ارشاد یمن با دانشگاه الازهر مصر توافقنامه همکاری در زمینه دروس زبان عربی، اصول دین، شریعت اسلام و قوانین اسلامی امضا کردند که درجه علمی اعطایی معادل لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه الازهر خواهد بود. هدف از این کار تأکید بر آموزه های اسلام و اعتدال و میانه روی اعلام شده است.

سیکهای افراط گرا در اعتراض به اکران فیلمی سینما را تخریب کردند

نمایش فیلم "سینگ شاه است" روز جمعه در سینمایی در شهر آمریستار هندوستان که بیشتر جمعیت آن سیک هستند، جنجال برانگیز شد. به طوی که بسیاری از سیکها در اعتراض به این فیلم که جامعه سیک را منفی نشان داده بود اقدام به تخریب اموال سینما کردند. بر اساس برخی گزارشها یک گروه افراط گرای سیک از روز پنجشنبه پیش از اکران این فیلم خواستار تظاهرات علیه آن شده بود.