پرداخت شهریه مهد 40 هزار کودک نیازمند در سال جاری

حسین جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از سیاست های اصلی سازمان بهزیستی این است که بتواند خدمات فرهنگی تربیتی مهدهای کودک را برای تمامی کودکان 3 تا 6 سال گسترش دهد و برهمین اساس برنامه ریزی های متعددی را تدارک دیده است.

وی ادامه داد: یکی از این برنامه ها پرداخت بخشی از شهریه مهد کودکان 3 دهک پائین درآمدی جامعه است.

مدیر کل امور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی تاکید کرد: در سال جاری 4 میلیارد ریال برای پرداخت شهریه 40 هزار کودک تخصیص داده شده است که این اعتبار بیشتر در روستا مهدها و مناطق آسیب خیز کل کشور هزینه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه میانگین شهریه مهدهای کودک 32 هزار تومان در کشور محاسبه شده است ، گفت: بنابراین ما در روستا مهدها چون مبلغ شهریه کم است ، تمامی مبلغ و در مناطق دیگر بخشی از شهریه کودکان را پرداخت خواهیم کرد.

جوادی افزود: با توجه به اینکه 85 درصد مهدهای بهزیستی خصوصی هستند به همین دلیل در گذشته کودکان خانواده های نیازمند امکان استفاده از مهد را نداشتند به همین دلیل در دولت نهم با تخصیص اعتباری این مشکل برطرف شد .

وی تصریح کرد: این مبلغ نسبت به سال گذشته از رشد 100 درصدی برخوردارشده است و برهمین اساس از ابتدای مهرماه سال جاری کودکان خانواده های نیازمند امکان استفاده از مهد را خواهند داشت.