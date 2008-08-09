مسابقات باشگاه های فوتبال اهواز احیا می شود

رئیس هیئت فوتبال شهرستان اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از 9 سال رکود در فوتبال شهرستان اهواز، با تاسیس هیئت فوتبال اهواز، برنامه هایی را برای احیای فوتبال این شهرستان اجرا می شود که مهمترین آن راه اندازی مجدد مسابقات فوتبال باشگاه های اهواز پس از 9 سال تعطیلی است.

حمید سالمی اظهار داشت: به همین منظور، این رقابتها با شرکت 48 تیم از هفته آینده آغاز می شود که دیدار افتتاحیه آن در زمین شماره یک تختی اهواز برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: پس از پایان این رقابتها و از بین تیمهای شرکت کننده به ترتیب رده بندی، لیگ های اول، دوم و سوم اهواز را تشکیل می دهیم.

سالمی هدف از این کار را استعداد یابی و ایجاد پویایی و تحرک در بین جوانان علاقمند به فوتبال در شهرستان اهواز دانست و گفت: بی شک در صورتیکه این رقابتها با یک برنامه ریزی منظم دنبال شود می توان از دل این رقابتها بهترین استعدادها را تقدیم فوتبال خوزستان به خصوص تیم های فوتبال استقلال اهواز و فولاد خوزستان کرد.